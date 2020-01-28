Страсбург, 28 января. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом свидетельствуют итоги голосования, которое состоялось во время зимней сессии, проходящей в Страсбурге.

За кандидатуру Петра Толстого было отдано 132 голоса из 252 членов ПАСЕ, сообщает пресс-служба Госдумы.

Как пояснил Толстой, ранее работу российской делегации на площадках Совета Европы нельзя было считать полной и всеобъемлющей, теперь же представители России получили возможность влиять на повестку.

«Мы здесь для того, чтобы защищать позицию России, интересы и права граждан нашей страны, отстаивать наши принципы и ценности. Во всем, чего мы добились на площадках ПАСЕ после возвращения летом прошлого года, заслуга всех членов нашей делегации», – заявил он.

Кроме того, Толстой выразил особую благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину за «оказанное доверие».