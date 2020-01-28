Военнослужащие РФ продолжают вести патрулирование в сирийских провинциях Хасака и Алеппо

Москва, 28 января. Военная полиция Минобороны РФ продолжает патрулировать границу Сирии и Турции в сирийских провинциях Хасака и Алеппо. Об этом на брифинге рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Военачальник сообщил о продолжении патрулирования по маршруту от населенного пункта Аджами.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами — Козджали — <…> — Зуб-Албин — Аджами в провинции Алеппо», — заявил Боренков.

По его словам, патрули российских военных также осуществляют движение от Камышлы до Суруджа, и по маршруту Камышлы —Мабрук — Айн-Исса в провинции Хасека.

Кроме того, патрулирование проводят и воздушные силы, авиация перемещается по маршруту аэродром «Квайрес» – аэродром «Метрас» – Челебия – аэродром «Квайрес».

Ранее Федеральное агентство новостей передавало о взятии сирийской армией города Маарет ан-Нуман на юго-востоке провинции Идлиб. Сообщается, что утром правительственные войска заняли район Джабаль эз-Завия, тем самым окружив город, в котором располагался крупный форпост запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Отмечается, что сейчас военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) патрулируют городские кварталы с целью обнаружения боевиков.

САА развернула наступление в Идлибе 19 декабря прошлого года. За более чем месяц боев войска освободили 46 населенных пунктов и территорию размером в 320 квадратных километров. Идлиб остается единственной провинцией Сирии, которую продолжают контролировать террористы.

1 Организация запрещена на территории РФ.