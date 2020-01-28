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Экономика

ЕС готов предоставить Киеву второй транш на 500 млн евро

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ЕС готов предоставить Киеву второй транш на 500 млн евро

Брюссель, 28 января. Евросоюз готов предоставить Украине второй транш материальной помощи на сумму 500 млн евро, так как Киев выполнил основные условия получения кредита. Деньги будут перечислены в ближайшее время, заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, с 2014 года Евросоюз предоставил Киеву 15 млрд евро. Чиновник отметил, что Брюссель готов продолжать сотрудничество с Украиной, но пока считает преждевременным обсуждение Пятой программы финансовой помощи.

«Мы впечатлены количеством реформ, которое запустило ваше правительство. Оно явно продемонстрировало стремление к реализации реформ быстрыми темпами», — сказал Домбровскис.

Выступая на совместном брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, замглавы Еврокомиссии случайно оговорился, назвав страну «важной партией в Европе». Однако Домбровскис сразу же поправился, перефразировав свое высказывание: «Украина — это важная страна, которая принадлежит к Европе».

Украинские экономисты между тем бьют тревогу из-за политики краткосрочных гособязательств страны. По их подсчетам, долги Киева по внутренним займам за год выросли в 14 раз, и эта финансовая «мина» может обрушить украинскую экономику в течение года. Одним из негативных показателей они называют укрепление курса гривны, которая всего за год выросла по отношению к доллару более чем на 20%. В начале 2019-го за один «зеленый» давали 28,5 гривны, сейчас за доллар дают 23,8 гривны.

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