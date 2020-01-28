Протесты в Гвинее могут стать предвестниками очередной «цветной революции»

Конакри, 28 января. В Гвинее продолжаются протесты против внесения изменений в конституцию и референдума по новому основному закону страны.

Напомним, выступления были организованы альянсом оппозиционных групп, представители которого считают, что президент Гвинеи Альфа Конде якобы хочет внести поправки в конституцию, чтобы продлить свой срок пребывания на этом посту.

Ненадолго демонстрации были приостановлены после того, как 17 января в ходе акций погибли по меньшей мере три человека. Организация «Национальный фронт защиты Конституции» (FNDC), взявшая протесты в свою сферу интересов и потом став ее рупором, позже объявила о решении приостановить демонстрации. В заявлении FNDC говорилось, что акции приостанавливаются, чтобы «спокойно похоронить жертв и дать гвинейцам возможность пополнить запасы» основных товаров, уточняет Agence France Press.

Как отмечается, демонстранты, основная часть которых – молодежь, продолжили выходить на улицы в начале прошлой недели. Протестующие возводят баррикады из горящих шин на дорогах, поджигают автомобили, устраивают погромы и даже нападают на сотрудников полиции. Не исключено, что эти протесты, организованные гвинейской оппозицией, являются предвестником очередной «цветной революции», «африканской весны».