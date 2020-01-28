Первый виртуальный воздушный бой искусственных интеллектов в США сняли на видео

Вашингтон, 28 января. Американские эксперты агентства перспективных оборонных разработок опубликовали видео первого виртуального боя с использованием систем искусственного интеллекта.

Испытания были проведены еще в ноябре прошлого года, но ролик на YouTube-канале агентства DARPA появился только 27 января. Участниками боя стали нейросетевые алгоритмы, созданные в Исследовательском институте технологий штата Джорджия, а также еще в семи компаниях Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI и SoarTech.

В ходе соревнований эти алгоритмы на виртуальных моделях истребителя F-15C Eagle сражались с системой искусственного интеллекта RED, разработанной в DARPA, а также боролись друг с другом. Эксперты DARPA заявили, что тестирование прошло удачно, но никаких деталей на сообщили.

Как уточняет РИА Новости, компании, принявшие участие в тестировании, ведут борьбу за тендер на разработку системы искусственного интеллекта для боевых беспилотников, которые будут прикрывать пилотируемые человеком истребители. Согласно требованиям этого тендера разработчики должны создать обучаемую нейросеть, которая покажет свою эффективность на всех этапах становления профессионального летчика.

