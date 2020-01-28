Турция прикрывает нарушения эмбарго ООН голословными обвинениями в адрес Хафтара

Анкара, 28 января. Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выдвинул голословное обвинение в адрес командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, заявив, будто бы именно он нарушает режим прекращения огня в Ливии. Об этом турецкий министр написал в своем Twitter-аккаунте.

«Путчист Хафтар продолжает нападать на мирных жителей, не считаясь ни с женщинами, ни с детьми. Его последняя атака — новое доказательство того, что он находится не на стороне мира, а на стороне войны. Военные бароны, которые бомбят собственный народ, не будут иметь места в будущем Ливии», — говорится в сообщении Чавушоглу.

Достаточно абсурдным выглядит подобное заявление главы турецкого МИД на фоне непрекращающихся поставок Анкарой оружия, боеприпасов и переброски Турцией сирийских наемников из Идлиба в качестве помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Все это происходит в обход эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН) на поставки любых видов вооружений на ливийскую территорию, введенного еще в 2011 году.

Также деятельность турецких властей, направленная на оказание военной помощи главарю ПНС Файезу Сарраджу и подконтрольным ему вооруженным бандформированиям, прямо противоречит официальной позиции Анкары по урегулированию в Ливии, которая была озвучена Реджепом Тайипом Эрдоганом в совместном заявлении с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по итогам берлинской международной конференции по ливийскому урегулированию, прошедшей 19 января. В итоговом коммюнике саммита Меркель подчеркнула недопустимость поддержки какой-либо из противоборствующих сторон кем-то из присутствовавших на встрече стран-участников.

Напомним, ранее редакция Федерального агентства новостей (ФАН) в своей большой публикации, посвященной турецкому вмешательству во внутренние дела в Ливии, предоставила множество фактов, подтверждающих многочисленные нарушения со стороны Анкары. Так, Турция после обращения главаря марионеточного триполитанского режима Файеза Сарраджа за помощью неоднократно снабжала боевиков ПНС оружием и боевой техникой, в том числе и беспилотными летательными аппаратами.