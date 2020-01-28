Володин провел заседание попечительского совета ВГИК

Москва, 28 января. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во вторник провел заседание попечительского совета Всероссийского государственного института кинематографии.

В нем приняли участие ректор института Владимир Малышев, кинорежиссер Федор Бондарчук, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров.

Участники заседания обсудили задачи и проблемы киноиндустрии, в том числе нехватку специалистов в этой сфере. Володин заявил, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы «главный вуз кинематографии и дальше оставался драйвером развития киноиндустрии».

«Все мероприятия и проекты, у которых есть запрос на поддержку, должны продвигать нас к тем целям и задачам, которые стоят перед кинематографом», — отметил Володин.

Также он обратил внимание на то, что необходимо выходить на качественные фильмы, поэтому поддержка должны быть эффективной.