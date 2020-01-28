Шарапова намекнула на скорую свадьбу с другом принца Гарри

Москва, 28 января. Российская теннисистка Мария Шарапова заинтриговала подписчиков в Instagram, показав в сторис кольцо с внушительным бриллиантом. Поклонники спортсменки уверены, что это намек на возможную скорую свадьбу с британским миллионером Александром Гилксом, являющимся другом принца Гарри.

32-летняя теннисистка опубликовала в Instagram видео, на котором внимательные поклонники заметили кольцо с увесистым камнем на безымянном пальце. Подписчики поспешили сделать вывод: Шарапова помолвлена, а значит, скоро следует ждать свадьбу. Сама спортсменка никак не комментирует слухи.

О романе Шараповой и одного из самых завидных женихов Британии Гилкса стало известно в апреле прошлого года. Тогда спортсменка выложила в Сеть совместное фото. Однако, по данным СМИ, пара встречается уже пару лет.

Гилкс изучал русский язык в Бристольском университете, кроме того говорит на французском и испанском. Молодой человек также является другом принцев Уильяма и Гарри, с которыми он учился в Итонском колледже.

Мария Шарапова — экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом», победительница 39 турниров WTA.

Как сообщала «Газета.ру», в конце прошлого года Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список главных противостояний за уходящее десятилетие. В топ были включены, в том числе, встречи Шараповой с американкой Сереной Уильямс, а также сражения на корте с китаянкой Ли На и румынкой Симоной Халеп.

Матч со спортсменкой из США оказался на четвертой строчке, с китайской атлеткой — на восьмом, а с Халеп — на втором.

