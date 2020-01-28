В ЛНА заявили о подготовке к созыву военного комитета «5+5» по Ливии

Тобрук, 28 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) работает над подготовкой к созыву военного комитета «5+5» по Ливии. Об этом во вторник заявил бригадный генерал Халед Махджуб.

По его словам, в настоящее время согласовывается дата встречи и состав участников. Данная работа координируется по линии ООН.

«Дата пока не определена, она еще согласовывается», — пояснил Махджуб РИА Новости.

Решение о создании военного комитета было принято по итогам международной конференции по Ливии, которая состоялась 19 января в Берлине. Предполагается, что в комитет войдут как представители ЛНА, так и представители Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — по пять человек с каждой стороны. Главная цель комитета — достижение договоренности о перемирии на постоянной основе.

Напомним, что Правительство национального согласия было создано в Триполи после свержения Муаммара Каддафи. На сегодняшний день эта структура контролируется западными странами и напрямую связана с террористическими организациями.

Ей противостоит Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которая поддерживает законно избранный парламент страны.