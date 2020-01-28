ПНС Ливии усугубляет экономический кризис в стране, тратя деньги на войну

Москва, 28 января. Положение Ливии в финансовом отношении близко к катастрофе. При этом действия так называемого Правительства народного согласия (ПНС) Ливии только ухудшают ситуацию. Так считает политолог, преподаватель социальных наук ВШЭ Григорий Лукьянов.

Эксперт напомнил, что ПНС Ливии тесно связано с боевиками террористических организаций, которые занимаются нелегальной добычей и торговлей нефти, не делая отчислений в бюджет. При этом силы в Триполи с удовольствием принимают иностранную помощь, передает «Экономика сегодня».

«Поэтому перед нами астрономическая сумма, обратно пропорциональная тем финансовым объемам, которые сама Ливия инвестировала до 2011 года в свое народное хозяйство», — отметил специалист.

Он напомнил, что до свержения Муаммара Каддафи Ливия являлась основным кредитором Африканского союза, а теперь стала активным заемщиком.

«Государственный бюджет Ливии на 90 процентов наполняется благодаря экспорту нефти, и никаких других альтернативных доходов у государства здесь физически не существует», — пояснил Лукьянов.

По его словам, в стране фактически отсутствует налоговое законодательство, поскольку у многих вызывает сомнения в легитимности ПНС.

«Ливийское население платить налоги ввиду отсутствия услуг со стороны государства не собирается, поэтому с финансами в Ливии все плохо», — рассказал эксперт.

Кроме того, в стране не работает банковская система, лишая граждан возможности снять деньги со счетов или перевести их.

«Все это выражается в отсутствии необходимого количества товаров широкого потребления в ливийских магазинах, в низком качестве социальных услуг и в страшном дефиците наличности», — считает Лукьянов.

Больше всего от разрушенной экономики страдают обычные граждане Ливии, которые все чаще вынуждены покидать родную страну.

«Если брать проблему госдолга, то он в этой стране накапливается благодаря политике ПНС Ливии, которое полностью не контролирует бюджет, поступления в него и его траты», — заявил политолог.

При этом те средства, которые поступают в бюджет ПНС тратит не на восстановление экономики, а на содержание вооруженных формирований, затягивая кризис.