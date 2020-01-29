Сирия, 29 января. «Тахрир аш-Шам» прибегла к атаке с участием смертников в Идлибе. США направили конвой на север Хасаки для строительства новой военной базы. САА заняла стратегический город Маарет ан-Нуман, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА в западной части Алеппо и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали район Аль-Джура в городе Дейр-эз-Зор; освободили Маарет ан-Нуман и населенный пункт Кафр-Ума в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: подозревается в подрыве нефтяного трубопровода в населенном пункте Банияс в Латакии; использовала турецкие блокпосты в Алеппо для прикрытия во время атак на позиции САА; задействовала смертников для атаки на САА в Идлибе.

«Исламское государство»1: обвиняется в налете на курдских радикалов в Аль-Бусейре на юго-востоке Дейр-эз-Зора; заявила о минировании мотоцикла SDF в городе Ас-Суса на юго-востоке САР

ВС Турции и протурецкие силы: готовятся к установке нового поста наблюдения в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании автомобиля в кантоне Африн; эвакуировали детей из числа родственников боевиков ИГ1 из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке; провели рейды в населенном пункте Аль-Хурейджия на северо-востоке Дейр-эз-Зора; понесли потери во время налетов неизвестных в Ракке.

Соединенные Штаты: передислоцировали очередной военный конвой на север Хасаки.

Провинция Латакия

На западе провинции произошла вылазка неизвестных. Согласно данным военного источника в сети Telegram (directorate4), неизвестные террористы организовали подрыв нефтяного трубопровода, проложенного по дну Средиземного моря в порту населенного пункта Банияс. Сразу после случившегося на место аварии выдвинулись дайверы сирийской нефтетранспортной компании, которые занимались устранением повреждений. Ни одно из антиправительственных бандформирований пока не заявляло о своей причастности к теракту.

Провинция Алеппо

В течение дня на западе региона продолжились ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией и боевиками незаконных группировок. Twitter-канал (AlwataniaTahrer) сообщал о том, что бои разворачивались в районе населенного пункта Ас-Суфахаин, где, по данным оппозиционных СМИ, САА понесла потери в военной технике. Позднее стало известно о зачистке от исламистов деревень Талаа аль-Афгани и Джурф Сахар. В поддержку сил САР боевые вылеты в регионе осуществляли ВКС РФ и ВВС Сирии. Точечным авиаударам подверглись военные объекты джихадистов недалеко от населенных пунктов Анджар и Кафр-Хамра.

В попытке обеспечить себе прикрытие исламисты вели огонь из района на окраине города Аль-Эйс, в котором располагается один из постов наблюдения ВС Турции. Военный источник в Telegram (NewsTerkey1) заявлял, что под обстрелом оказались позиции САА в пригороде Ар-Рашидин.

Прогремел взрыв в Африне. Медиапорал Aleppo Media Center передавал, что детонация заминированного автомобиля произошла на шоссе, пролегающем между административным центром кантона и городом Джандарис. Как минимум один из мирных жителей пострадал. В установке СВУ подозреваются боевики радикальных курдских бандгрупп.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) пополнила свои ряды в провинции. По сведениям Telegram-канала (NovostiDamask), на базу в пригороде Дейр-эз-Зора прибыли завершившие обучение новобранцы из 17-й пехотной дивизии.

Поступали данные о новых нападениях на подконтрольных курдским бандгруппам территориях. Военный источник в Twitter (Sada_AlSharqieh) сообщал о том, что отряд «Демократических сил Сирии»**** (SDF) подвергся налету неизвестных в Аль-Бусейре. Кроме того, группа вооруженных людей организовала нападение на курдских боевиков у города Аль-Хурейджия. Впоследствии это подвигло SDF на проведение рейдов в городе, в результате которых были задержаны пять местных жителей. Во второй половине дня о подпольной деятельности в зонах оккупации SDF заявили террористы ИГ. Боевики сообщили о подрыве мотоцикла курдских радикалов у города Ас-Суса, в результате которого погиб один членов формирования.

Правительственные войска обследовали квартал Аль-Джура в административном центре провинции на предмет выявления так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Twitter-канал (deirezzor24) передавал, что несколько подозреваемых в связях с ИГ лиц были взяты под стражу.

Вечером появилась информация об убийстве мирного жителя в одном из районов, занимаемых «демократической армией». Тело мужчины было обнаружено в населенном пункте Гаранидж. В совершении убийства обвинили подпольные группы ИГ.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки в провинции продолжилась военная операция под названием «Идлибский рассвет». Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что части Сирийской арабской армии (САА) выбили исламистов из населенного пункта Кафр-Ума, а также развивали наступление южнее Ад-Даны и севернее Аль-Хамидии, постепенно окружая стратегический город Маарет ан-Нуман. Работу на стороне сил САР осуществляли ВВС Сирии и ВКС РФ. Оппозиционные источники заявляли об уничтожении танка САА, однако официального подтверждения эта информация так и не получила. Во второй половине дня стало известно, что Маарет ан-Нуман был освобожден. Джихадисты бежали оттуда, оставив свои позиции, передавало информагентство ANNA News.

Дабы остановить продвижение сирийских войск, боевики «Джебхат ан-Нусры»1*** попытались использовать смертников. Twitter-канал (anasanas84) заявлял об атаке террористов у Кафр-Умы, жертвами которой стали несколько проправительственных бойцов.

Поступали данные о том, что в Идлибе будет установлен еще один пост наблюдения вооруженных сил Турции. Для его развертывания в провинцию прибыл турецкий военный конвой из 30 военных автомобилей, передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar).

Провинция Ракка

В окрестностях административного центра провинции вновь активизировались нападения на курдских боевиков. Twitter-канал (alkhabour21) сообщал о поджоге патрульного автомобиля «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе Назлет Шхехаде, а также об убийстве одного из радикалов группировки Отряды народной самообороны (YPG) в Романии. Ответственность за вылазки сих пор не взяло на себя ни одно из антиправительственных формирований.

Провинция Хасака

Накануне на север Хасаки прибыл еще один американский военный конвой. Информационный портал Arabi Today передавал, что 75 грузовиков с вооружением, техникой и материально-техническим обеспечением были переброшены к населенному пункту Тель-Брак, в районе которого США намереваются построить еще одну военную базу.

21 ребенок был вывезен из лагеря «Аль-Хол», подконтрольного «Демократическим силам Сирии» (SDF), под предлогом их защиты от тлетворного влияния остальных членов семей боевиков ИГИЛ1. Информацию об этом опубликовал интернет-портал Al Nour.

1 Организация запрещена на территории РФ.