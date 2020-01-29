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Новости Сирии

Сирия итоги за сутки на 29 января 06.00: Маарет ан-Нуман зачищен от боевиков, США перебросили подкрепления в Хасаку

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Сирийские солдаты

Сирия, 29 января. «Тахрир аш-Шам» прибегла к атаке с участием смертников в Идлибе. США направили конвой на север Хасаки для строительства новой военной базы. САА заняла стратегический город Маарет ан-Нуман, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА в западной части Алеппо и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали район Аль-Джура в городе Дейр-эз-Зор; освободили Маарет ан-Нуман и населенный пункт Кафр-Ума в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: подозревается в подрыве нефтяного трубопровода в населенном пункте Банияс в Латакии; использовала турецкие блокпосты в Алеппо для прикрытия во время атак на позиции САА; задействовала смертников для атаки на САА в Идлибе.

«Исламское государство»1: обвиняется в налете на курдских радикалов в Аль-Бусейре на юго-востоке Дейр-эз-Зора; заявила о минировании мотоцикла SDF в городе Ас-Суса на юго-востоке САР

ВС Турции и протурецкие силы: готовятся к установке нового поста наблюдения в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании автомобиля в кантоне Африн; эвакуировали детей из числа родственников боевиков ИГ1 из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке; провели рейды в населенном пункте Аль-Хурейджия на северо-востоке Дейр-эз-Зора; понесли потери во время налетов неизвестных в Ракке.

Соединенные Штаты: передислоцировали очередной военный конвой на север Хасаки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

На западе провинции произошла вылазка неизвестных. Согласно данным военного источника в сети Telegram (directorate4), неизвестные террористы организовали подрыв нефтяного трубопровода, проложенного по дну Средиземного моря в порту населенного пункта Банияс. Сразу после случившегося на место аварии выдвинулись дайверы сирийской нефтетранспортной компании, которые занимались устранением повреждений. Ни одно из антиправительственных бандформирований пока не заявляло о своей причастности к теракту.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

В течение дня на западе региона продолжились ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией и боевиками незаконных группировок. Twitter-канал (AlwataniaTahrer) сообщал о том, что бои разворачивались в районе населенного пункта Ас-Суфахаин, где, по данным оппозиционных СМИ, САА понесла потери в военной технике. Позднее стало известно о зачистке от исламистов деревень Талаа аль-Афгани и Джурф Сахар. В поддержку сил САР боевые вылеты в регионе осуществляли ВКС РФ и ВВС Сирии. Точечным авиаударам подверглись военные объекты джихадистов недалеко от населенных пунктов Анджар и Кафр-Хамра.

В попытке обеспечить себе прикрытие исламисты вели огонь из района на окраине города Аль-Эйс, в котором располагается один из постов наблюдения ВС Турции. Военный источник в Telegram (NewsTerkey1) заявлял, что под обстрелом оказались позиции САА в пригороде Ар-Рашидин.

Прогремел взрыв в Африне. Медиапорал Aleppo Media Center передавал, что детонация заминированного автомобиля произошла на шоссе, пролегающем между административным центром кантона и городом Джандарис. Как минимум один из мирных жителей пострадал. В установке СВУ подозреваются боевики радикальных курдских бандгрупп.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) пополнила свои ряды в провинции. По сведениям Telegram-канала (NovostiDamask), на базу в пригороде Дейр-эз-Зора прибыли завершившие обучение новобранцы из 17-й пехотной дивизии.

Поступали данные о новых нападениях на подконтрольных курдским бандгруппам территориях. Военный источник в Twitter (Sada_AlSharqieh) сообщал о том, что отряд «Демократических сил Сирии»**** (SDF) подвергся налету неизвестных в Аль-Бусейре. Кроме того, группа вооруженных людей организовала нападение на курдских боевиков у города Аль-Хурейджия. Впоследствии это подвигло SDF на проведение рейдов в городе, в результате которых были задержаны пять местных жителей. Во второй половине дня о подпольной деятельности в зонах оккупации SDF заявили террористы ИГ. Боевики сообщили о подрыве мотоцикла курдских радикалов у города Ас-Суса, в результате которого погиб один членов формирования.

Правительственные войска обследовали квартал Аль-Джура в административном центре провинции на предмет выявления так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Twitter-канал (deirezzor24) передавал, что несколько подозреваемых в связях с ИГ лиц были взяты под стражу.

Вечером появилась информация об убийстве мирного жителя в одном из районов, занимаемых «демократической армией». Тело мужчины было обнаружено в населенном пункте Гаранидж. В совершении убийства обвинили подпольные группы ИГ.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В минувшие сутки в провинции продолжилась военная операция под названием «Идлибский рассвет». Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что части Сирийской арабской армии (САА) выбили исламистов из населенного пункта Кафр-Ума, а также развивали наступление южнее Ад-Даны и севернее Аль-Хамидии, постепенно окружая стратегический город Маарет ан-Нуман. Работу на стороне сил САР осуществляли ВВС Сирии и ВКС РФ. Оппозиционные источники заявляли об уничтожении танка САА, однако официального подтверждения эта информация так и не получила. Во второй половине дня стало известно, что Маарет ан-Нуман был освобожден. Джихадисты бежали оттуда, оставив свои позиции, передавало информагентство ANNA News.

Дабы остановить продвижение сирийских войск, боевики «Джебхат ан-Нусры»1*** попытались использовать смертников. Twitter-канал (anasanas84) заявлял об атаке террористов у Кафр-Умы, жертвами которой стали несколько проправительственных бойцов.

Поступали данные о том, что в Идлибе будет установлен еще один пост наблюдения вооруженных сил Турции. Для его развертывания в провинцию прибыл турецкий военный конвой из 30 военных автомобилей, передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar).

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

В окрестностях административного центра провинции вновь активизировались нападения на курдских боевиков. Twitter-канал (alkhabour21) сообщал о поджоге патрульного автомобиля «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе Назлет Шхехаде, а также об убийстве одного из радикалов группировки Отряды народной самообороны (YPG) в Романии. Ответственность за вылазки сих пор не взяло на себя ни одно из антиправительственных формирований.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Накануне на север Хасаки прибыл еще один американский военный конвой. Информационный портал Arabi Today передавал, что 75 грузовиков с вооружением, техникой и материально-техническим обеспечением были переброшены к населенному пункту Тель-Брак, в районе которого США намереваются построить еще одну военную базу.

21 ребенок был вывезен из лагеря «Аль-Хол», подконтрольного «Демократическим силам Сирии» (SDF), под предлогом их защиты от тлетворного влияния остальных членов семей боевиков ИГИЛ1. Информацию об этом опубликовал интернет-портал Al Nour.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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