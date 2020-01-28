Врач Ярцева посоветовала высыпаться, чтобы не подхватить ОРВИ

Москва, 28 января.Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева назвала несколько правил, соблюдение которых снизит вероятность заболевания ОРВИ.

Прежде всего специалист советует высыпаться и закаляться. Это позволит поддерживать организм в тонусе.

«Регулярно проветривайте квартиру, рабочие помещения, особенно офисы, где большое скопление людей. Нужно, чтобы поступал свежий воздух, а еще обязательно пользоваться увлажнителями, особенно в спальнях, где человек находится по восемь часов», — рассказала врач телеканалу 360.

Влажность в помещении очень важна, поскольку она напрямую влияет на слизистую носа и носоглотки. При сухом воздухе вирусу легче закрепиться в организме. Особенно это актуально для курящих людей и аллергиков, у которых слизистая оболочка и без того травмирована.

Кроме того, важно снижать стрессовую нагрузку. По словам Ярцевой, люди чаще болеют в стрессовый период. Хорошей разрядкой будет прогулка с детьми или катание на лыжах. В случае, если кто-то из коллег на работе заболел, нужно носить маску и почаще выходить на свежий воздух. Также не лишним будет пройти вакцинацию.