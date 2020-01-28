Трамп назвал подробности «сделки века» по Израилю и Палестине

Вашингтон, 28 января. План президента США Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию, так называемая «сделка века», подразумевает создание двух государств. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.

По данным агентства, план Трампа предполагает создание двух государств: арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского. При этом Иерусалим, в соответствии с планом, останется неделимой столицей Израиля.

Кроме того, в соответствии со «сделкой века» Израиль должен заморозить строительство поселений на палестинских территориях на четыре года. В Вашингтоне отметили, что Израиль и США готовы признать палестинскую государственность при определенных условиях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже согласился на предложенные Трампом условия.

Во вторник Трамп представил так называемую «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию. Разработку этого плана Вашингтон начал около трех лет назад, но его обнародование несколько раз откладывалось по различным причинам.

Ранее Палестина потребовала экстренного созыва Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) из-за анонсированной президентом США «сделки века» и призвала страны ЛАГ оказать сопротивление плану Трампа.

Положение США на Ближнем Востоке резко ухудшилось в начале года, когда американская сторона по приказу Трампа убила прилетевшего с визитом в Ирак командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. На сегодняшний день уже три страны требуют, чтобы американские войска покинули регион ― Сирия, Иран и Ирак. В пятницу, 24 января, в Багдаде прошла демонстрация против присутствия военных Соединенных Штатов в Ираке. Реакция Багдада на беззаконные акции США наглядно свидетельствует о том, что призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home!) не утратил свою актуальность в настоящее время.