Слушания по модельному Миграционному кодексу для стран — участниц СНГ пройдут в Петербурге

Осенью 2020 года модельный Миграционный кодекс для государств — участников СНГ планируют внести на рассмотрение пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи (МПА СНГ). Кодекс, регламентирующий вопросы миграции, носит рекомендательный характер. В нем будут прописаны правила въезда и выезда в страну, квоты на привлечение иностранных сотрудников, получение разрешений на работу, статус иностранцев и другие вопросы.

Парламентские слушания пройдут 28 февраля 2020 года в Таврическом дворце в рамках IV Санкт-Петербургского международного форума труда, на встрече обсудят тему «Правовое регулирование миграционных процессов в государствах — участниках СНГ» и сам кодекс. В мероприятии примут участие депутаты парламентов государств — участников СНГ, сотрудники профильных международных организаций (в том числе Международной организации по миграции), представители ученого сообщества, а также Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Рекомендации, сформированные на слушаниях, поступят на рассмотрение постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека. А после завершения работы над проектом документ рассмотрят на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи.

«Для человека, въезжающего в другую страну, важно, каким образом он сможет легализоваться на территории принимающего государства с наименьшими временными и финансовыми затратами. Задача модельного Миграционного кодекса — сделать этот процесс прозрачным и понятным», — объясняет секретарь постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека Евгения Владимирова.

Среди других вопросов на парламентских слушаниях обсудят внесение нескольких новелл, касающихся, например, аккредитации частных агентств, работающих с мигрантами. Запланировано обсудить законодательное закрепление механизма по привлечению иностранных сотрудников напрямую из стран проживания. Напомним, такое соглашение уже подписано с Узбекистаном и обсуждается возможность аналогичного договора с Таджикистаном.

Предложенный к рассмотрению документ станет образцом для национального законодательства в странах СНГ и разработки миграционных кодексов. К слову, в России МВД заявило о планах на разработку федерального миграционного кодекса к 2025 году.

Напомним, Российская Федерация на сегодняшний день — третья в мировом рейтинге стран с самым большим потоком мигрантов. По данным ООН, в минувшем году в стране зарегистрировано порядка 11,6 млн мигрантов, а 10,5 млн россиян проживают за границей (3,3 млн человек — на Украине, 2,5 млн — в Казахстане и около 1 миллиона — в Германии).