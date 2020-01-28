Сирия, 28 января. Террористы ИГ1 заявили о минировании мотоцикла SDF**** в городе Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора. За сутки почти 600 сирийцев вернулись в САР из Ливана и Иордании. Центр по примирению враждующих сторон доставил гумпомощь в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты в провинциях Алеппо и Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят исламистам в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о минировании мотоцикла в населенном пункте Ас-Суса на юго-востоке САР; подозревается в убийстве человека в городе Гаранидж в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: вновь публикует неподтвержденные сведения о потерях САА в военной технике в ходе столкновений в Идлибе и Алеппо.

Центр по примирению враждующих сторон: организовал гуманитарную акцию в провинции Даръа.

Провинция Алеппо

Поступают данные о том, что российские ВКС возобновили работу в западной части провинции. Twitter-канал (baladinetwork) сообщает, что военные самолеты ВКС РФ провели воздушную атаку на позиции исламистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных ему бандгрупп в районе населенных пунктов Аз-Зарба и Зейтан. Напомним, ранее здесь наблюдались боевые вылеты ВВС Сирии. Артиллерия сил САР тем временем ведет перестрелки с исламистами в районе города Хан-Туман.

Связанные с боевиками интернет-порталы продолжают заявлять о потерях Сирийкой арабской армии (САА) и ее союзников, не предоставляя при этом никаких доказательств. Так, по информации военного источника в сети Telegram (AlwataniaTahrer), джихадисты уничтожили противотанковую установку правительственных подразделений вблизи поселения Тель-Муата к юго-западу от Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

В оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах на востоке Дейр-эз-Зора продолжаются вылазки неизвестных радикалов. Согласно данным Twitter-канала (deirezzor24), в городе Гаранидж было найдено тело молодого человека по имени Халиф аль-Джамиль аль-Абдулла аль-Руфиш. Он скончался, получив множественные огнестрельные ранения. Местные активисты подозревают в убийстве террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность, тем не менее подконтрольные группировке медиапорталы пока не заявляли о причастности боевиков к случившемуся.

Военный источник в сети Twitter (77Dgv) сообщил о еще одном налете в районе населенного пункта Ас-Суса недалеко от иракской границы, ответственность за который взяло на себя ИГ. Боевики организовали подрыв мотоцикла «демократических сил», в результате чего погиб один курдских боевиков, еще один получил ранения.

Провинция Даръа

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщил о возвращении почти 600 сирийцев из Ливана и Иордании. В течение дня 209 человек перешли через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 378 гражданских лиц пересекли границу в районе пункта пропуска «Насиб». Напомним, все они вынужденно покинули родные населенные пункты после их оккупации боевиками исламистских бандформирований. Однако масштабные освободительные операции Сирийской арабской армии (САА), которые проводились весной-летом 2018 года, позволили зачистить юго-западные сирийские провинции Даръа, Эль-Кунейтра и Дамаск, что способствовало росту потока возвращающихся перемещенных лиц.

Российская сторона всячески поддерживает беженцев, снабжая их предметами первой необходимости и продовольствием. Так, стало известно о проведении очередной гуманитарной акции в регионе. Наборы с продуктами, общий вес которых составил почти тонну, были распределены среди нуждающихся жителей населенного пункта Шара.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба не прекращаются столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (ufuk_sy), артиллерийские дивизионы САА ведут огонь по укрепрайонам исламистов на окраинах населенного пункта Кафр-Увейд.

В то же время сообщается о боях в окрестностях города Маарет ан-Нуман, об освобождении которого стало известно несколькими часами ранее. Оппозиционный медиапортал Baladi-News утверждает, что джихадисты уничтожили танк и БМП правительственных сил, однако пока данные сведения нуждаются в проверке.

На стороне САА выступают ВКС России, осуществляющие боевые вылеты в зонах дислокации радикалов «Джебхат ан-Нусры»1*** неподалеку от города Ариха.

1 Организация запрещена на территории РФ.