МИД РФ вызвал японского советника после выставки о спорных островах в Токио

Москва, 28 января. МИД РФ вызвал советника-посланника посольства Японии из-за «пропагандистских материалов» выставки «Территория и суверенитет» в Токио.

В российском ведомстве отметили, что эта выставка (открытая при поддержке официальных властей) якобы доказывает обоснованность территориальных притязаний Японии на Южные Курилы. В связи с этим МИД РФ напомнил японской стороне о том, что такие действия идут вразрез с договоренностями президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ «о создании позитивной атмосферы в двусторонних отношениях».

«В этих шагах Токио Москва видит нежелание признавать «в полном объеме» итоги Второй мировой войны», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, именно заключение мирного договора между Россией и Японией является одним из ключевых вопросов отношений этих стран. Помимо этого, Токио не оставляет территориальных притязаний на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, а в качестве аргумента ссылается на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года.

Частичная возможность передачи островов была прописана в Совместной декларации 1956 года. Согласно этому документу Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана, но только после заключения мирного договора. При этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась никаким образом.

Шли годы, переговоры не приводили ни к чему, мирный договор стороны так и не подписали. Актуальная позиция России состоит в том, что спорные острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, суверенитет РФ над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению. В середине ноября 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ провели встречу, после которой японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.



