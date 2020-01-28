Эрдоган пообещал продолжение конфликта в Ливии

Сенегал, 28 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе интервью телеканалу NTV заявил о том, что не надеется на разрешение конфликта в Ливии в ближайшее время.

«Мы вчера по телефону с Трампом говорили о Ливии. Если я скажу, что кризис там вот-вот может разрешиться, то это будет неправдой. За командующим Хафтаром стоят определенные силы, легионеры за деньги Абу-Даби, и сейчас они держат его на ногах. Мы предложили отказаться от военного решения и следовать пути политического урегулирования», — сказал Эрдоган корреспондентам NTV в Сенегале.

Такие заявления от президента Турции смотрятся довольно комично на фоне его личного вклада в «урегулирование» ливийского конфликта путем официальной поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии посредством поставок оружия в обход эмбарго ООН и переброски боевиков из Идлиба. Кроме того, Эрдоган пренебрег и авторитетом своих европейских соседей, продолжая военную поддержку ПНС Ливии, вопреки совместному заявлению с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по итогам международной конференции по Ливии в Берлине. На пресс-конференции Меркель заверила, что никто из присутствующих стран-участников конференции не должен поддерживать какую-либо сторону ливийского конфликта.

Кроме того, он назвал Хафтара легионером, воюющим за деньги, который предал Каддафи и укрылся в США. По мнению турецкого лидера, сейчас фельдмаршал ЛНА пытается свергнуть «законную власть в Ливии». Однако все эти речевые обороты со стороны Эрдогана не скроют его пособничества террористическому триполитанскому «правительству».

Напомним, первая крупная поставка военной техники, оружия и боеприпасов из Турции в триполитанию была зафиксирована буквально через несколько дней после контакта Сарраджа с Эрдоганом — 18 мая в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для бандформирований, поддерживающих ПНС.

Более подробную информацию о поддержке Турцией террористических формирований в Триполи вы сможете получить в расследовании Федерального агентства новостей.