Москва, 28 января. США традиционно скрывают правду о военных потерях на Ближнем Востоке. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

В разговоре с корреспондентом журнала «Слово и Дело» он поделился своим мнением касательно вопросов потерь американских военнослужащих в различных конфликтах. Виктор Баранец заявил, что в течение 40 лет изучает эту тему и у него на этот счет есть принципиальная позиция.

Виктор Баранец подчеркнул, что как Пентагон, так и Белый дом скрывают военные потери.

«Обнародование потерь американские власти всегда рассматривали как инструмент негативного влияния на сознание общественных масс, который может испортить имидж, показать, что они бездарно воюют», — сказал собеседник издания, указав на то, что «такие моменты могут вызвать у американцев вопросы».

Виктор Баранец отметил, что можно проследить за количеством потерь американских военных, к примеру, в Афганистане. По словам эксперта, «примерно десять лет подряд американцы все время дурили собственный народ, называя лишь десятки погибших». Однако на самом деле цифра была другая — около трех тысяч погибших.

Он считает, что ожидать другого поведения от США, как минимум, странно, так как американцы в течение длительного времени занимают такую позицию и редко говорят правдивые данные. Виктор Баранец назвал «брехню о военных потерях национальной традицией политической и военных элит в США». Баранец выразил уверенность в том, что Вашингтон продолжит скрывать факты военных потерь.

«Как только в Вашингтоне начинают говорить правду, тут же общество и политические партии поднимают вопросы на тему того, а ради чего их военные там гибнут и сразу же начинается критика Пентагона и даже президента. Вот этого американцы боятся, поэтому и скрывают правду», — резюмировал собеседник издания.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов ранее отметил, что Пентагон продолжит скрывать потери американских войск на Ближнем Востоке, маскируя гибель солдат под небоевые потери.

Многие эксперты и политологи неоднократно заявляли, что США должны немедленно покинуть территорию Ближнего Востока. Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что американцы ведут бесчеловечную политику в регионе. В интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков подчеркнул, что политика американцев на Ближнем Востоке возродила и наполнила новым смыслом лозунг «янки, гоу хоум».