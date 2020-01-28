ПНС Ливии давят на болевые точки Хафтара, используя старейшин племен

Москва, 28 января. Так называемое Правительство национального согласия Ливии и поддерживающая его Турция пытаются лишить ресурсов Ливийскую национальную армию во главе с Халифой Хафтаром. Об этом во вторник заявил заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Так он прокомментировал требование старейшин ливийских племен прекратить добычу нефти в северо-восточной и юго-западной частях страны. Это, с одной стороны, лишает ЛНА доступа к своим же ресурсам, а с другой, позволяет ПНС Ливии зарабатывать, продавая нефть на нелегальных рынках. Хафтар при этом оказался в крайне невыгодном положении. Прибыль от нефти шла на восстановление страны. Но в то же время он не может ослушаться старейшин, которые пользуются в Ливии огромным авторитетом.

«Конечно, если говорить о сторонниках ПНС Ливии, мы понимаем, что Саррадж (глава ПНС Ливии. — Прим. ФАН) и Эрдоган (президент Турции. — Прим. ФАН) ищут возможность лишить Хафтара его преимуществ — ресурсов и военной силы. Сегодня Турция встала на сторону Сарраджа и принимает меры противодействия генералу Хафтару», — пояснил Кошкин порталу Nation News.

Европа же не торопится принимать шаги по урегулированию ливийского кризиса. Она рассматривает Ливию с позиций «Что я могу от нее получить». Понимая это, Саррадж и его союзники начинают давить на болезненные для Хафтара точки. И в первую очередь — это добыча нефти.