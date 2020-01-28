Онтиков осудил ПНС Ливии за контрабанду нефти

Представитель ливийского племени Азвия Салим Бухарура заявил, что добыча нефти в Ливии будет возобновлена в том случае, если прибыль от этого будут получать все граждане страны. Среди требований племен в Северной и Южной Ливии значится увольнение главы Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафы Саналлы и управляющего Центрального банка ас-Садыка аль-Кабира, являющегося представителем запрещенной в России террористической группировки «Братья-мусульмане»1. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) востоковед, публицист Андрей Онтиков назвал эти требования вполне справедливыми и обоснованными, так как они направлены на отстаивание интересов всех граждан североафриканского государства, а не преступного псевдогосударственного органа, называющего себя Правительством национального согласия (ПНС).

Также одним из ключевых условий является перенос штаб-квартиры NOC из Триполи, поскольку все средства, получаемые от нефтедобычи ПНС Ливии тратит на содержание наемников и закупку оружия у Анкары. Племена крайне недовольны тем, что террористические группировки, оккупировавшие ливийскую столицу, контролируют финансы страны. Примечательно, что все обвинения со стороны Триполи в адрес Ливийской национальной армии (ЛНА) касательно якобы блокирования добычи нефти на севере и юге Ливии являются лишь попыткой Файеза Сарраджа заручиться поддержкой международного сообщества и получить от этого определенную выгоду.

Еще Бухарура подчеркнул, что закрытие месторождений ливийской нефти проходило без какого-либо участия ЛНА. Все дело в том, что местные племена очень негативно настроены по отношению к политике ПНС и категорически против интервенции Турции в Ливию. Ливийцы прекрасно понимают, что им не стоит ожидать ничего хорошего от турецкого вмешательства.

По словам собеседника ФАН, представители ливийских племен не требуют чего-то противозаконного, а напротив, пытаются отстаивать собственные интересы, то есть интересы населения североафриканского государства, коими они и являются. Он подчеркнул, что до закрытия нефтяных месторождений ПНС использовало природные богатства страны абсолютно незаконно, оплачивая полученными от их реализации деньгами деятельность наемников, а также поставки оружия для преступных бандформирований, удерживающих Триполи.

«Они говорят вполне логично и правильно, природные богатства Ливии должны идти на обеспечение интересов ливийского народа, в том числе и тех племен, которые играют огромную роль в процессах, происходящих на ливийской политической арене. Безусловно, такие требования вполне разумны, когда доходы от нефтедобычи идут на какие-то иные цели, ущемляющие интересы ливийцев и способствующие продолжению конфликта, что совершенно неприемлемо», — считает эксперт.

Кроме того, востоковед подчеркнул, что ряд государств по-прежнему продолжает закрывать глаза на факты разграбления природных ресурсов Ливии оккупационным режимом Файеза Сарраджа. Он добавил, что это делается в связи с тем, что отдельные страны действуют исключительно ради собственных геополитических и финансовых интересов, получая большие доходы от перепродажи ливийского черного золота.

«Если каким-то игрокам выгодна ситуация, которая складывается с ливийским нефтяным рынком, в том числе и контрабанда нефти, то они этим пользуются. Некоторые страны в свое время закупали нефть у боевиков «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и не смущались этого. Это было обусловлено тем, что эти ресурсы продавались по крайне низкой цене по сравнению с общемировыми расценками. Если говорить конкретно о нефти, то это просто бизнес и все, но, конечно, касательно Ливии есть и сугубо политические моменты. Было бы хорошо, чтобы все мировое сообщество объединилось бы вокруг Халифы Хафтара и ливийских национальных интересов, чтобы они не допускали такой ситуации, когда нефть идет куда-то налево, а не на поддержание интересов населения Ливии. Но так называемое Правительство национального согласия поддерживают конкретные игроки, такие как Турция, Катар и некоторые другие страны, для которых выгодна сложившаяся ситуация. В связи с этим у международного сообщества и нет единой позиции по Ливии», — резюмировал Андрей Онтиков.

Напомним, ранее редакция Федерального агентства новостей рассказала в специальном материале о том, каким образом марионеточный режим главаря ПНС Файеза Сарраджа спровоцировал закрытие ливийских нефтяных месторождений. Как оказалось, сотрудничающее с террористами и утратившее свою легитимность триполитанское «правительство» за счет этого получило достаточно солидные преференции.

1 Организация запрещена на территории РФ.