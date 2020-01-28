Депутат Бессараб уверена, что пособия не уменьшатся после снижения прожиточного минимума

Для общественного обсуждения опубликован приказ Минтруда, согласно которому величина прожиточного минимума будет уменьшена. Связано это с удешевлением ряда продуктовых позиций, исходя из которых чиновники рассчитывают исходную сумму. К примеру, цена сахарного песка снизилась на 15,4%, картофеля — на 25,8%, свеклы — на 19,6%, репчатого лука — на 27,4%, моркови — на 29,3%. Незначительно снизились цены на мясо: свинина теперь стоит на 1,9% дешевле, а курица — на 1,7%.

Решение оставить прожиточный минимум на прежнем уровне чиновники не могли принять даже при всем своем желании — это плановая величина, которая рассчитывается из текущих трат населения, заявила в интервью Федеральному агентству новостей член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Поэтому, несмотря на то, что проект приказа «вынесен на обсуждение», цифры в нем уже не поменяются.

«Размер прожиточного минимума высчитывается из средней оценки стоимости товаров народного потребления и необходимых услуг. Не думаю, что в подсчетах сотрудников Минтруда допущена ошибка. Однако, к сожалению, вынуждена констатировать факт, что нынешний размер прожиточного минимума не отвечает реальным потребностям населения. Поэтому его уменьшение — даже в силу объективных причин — не является хорошей новостью. Тем не менее, нынешнее снижение величины минимума не повлияет на размер выплачиваемых государством пособий, поскольку они высчитываются исходя из данных о ценах, полученных во II квартале», — сказала собеседница ФАН.

Напомним, обычно снижение минимума происходит в связи с поспеванием сезонных продуктов в августе-сентябре. Снижение же цен в IV квартале — достаточно необычное явление, на которое могли оказать влияние многие факторы, как, например, усиление экономики страны.

Также в документе, опубликованном Минтрудом, отмечается, что в целом размер прожиточного минимума за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу того же года на душу населения уменьшился на 3,7%, для детей — на 4,2%, для пенсионеров — на 3,3%, а для трудоспособного населения — на 3,6%.