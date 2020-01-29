Борющиеся за свободу слова НКО Германии попали под «экономические санкции» властей

В Европейский центр по правам человека в Вене обратились сразу несколько представителей некоммерческих организаций и заявили, что власти Германии ущемляют их права. Президент центра Гарри Мурей сообщил Федеральному агентству новостей, что в правозащитную организацию пришла информация от change.org. Немецкое отделение этого сервиса жалуется, что финансовое управление города Берлина собирается лишить сайт статуса «полезности». Это значит, что теперь некоммерческая организация не сможет получать пожертвования и лишается налоговых льгот. Фактически в таких условиях любая немецкая НКО обречена на ликвидацию из-за отсутствия какого-либо финансирования. Журналисты ФАН попытались разобраться в причинах такого отношения к общественникам Германии.

Немецкое отделение change.org, например, уведомили о лишении статуса «полезности» после того, как охват аудитории стал огромным и, как утверждают местные юристы, некоторые инициативы сервиса обрели яркий политический подтекст. Платформа предназначена для размещения петиций, ставящих своей целью предоставление инструментов для продвижения гражданских инициатив и решения социальных проблем. Сервисом сейчас пользуются во всем мире, а общий охват аудитории превышает 260 млн человек.

«Финансовым управлением Берлина было принято решение о лишении организации так называемого статуса «общественно полезный». Он дает возможность любой организации получать пожертвования, гранты и какую-либо финансовую поддержку и тем самым избегать или в данном случае быть освобожденным от уплаты налогов. Для НКО, у которых это единственный источник дохода, лишение статуса является смертельным ударом. Это шок для нас как коллег. Организация имеет серьезное общественное и политическое влияние в стране. И не только в Германии, но и во всех странах Европы, и в США, и, конечно же, в России, где change.org пользуется огромной популярностью», — рассказал журналисту ФАН президент Европейского центра по правам человека в Вене Гарри Мурей.

По его словам, ситуация с гражданским обществом в Германии вышла из-под контроля. В последнее время власти крайне сильно активизировались и внимательно следят за деятельностью некоммерческих объединений. change.org — не единственная организация, которая подверглась атаке и санкциям со стороны властей. Ранее статуса «полезности» лишили известную организацию антиглобалистов «Атака», которая имеет огромное количество членов в своих рядах и представлена практически во всех крупных странах мира.

«Если кто-то не знает, «Атака» — это довольно известная организация, корни которой произрастают из Франции. По сути, это ассоциация по налогообложению финансовых сделок и операций. То есть она создана для содействия установлению налогов на операции с иностранной валютой. Сейчас в ней состоит 90 тысяч членов и она представлена в более 50 странах мира. Сотрудники работают с правозащитными, католическими, организациями по охране окружающей среды и так далее», — подчеркнул Мурей.

Возвращаясь к change.org, собеседник ФАН отмечает, что онлайн-платформа имеет действительно серьезное влияние в Германии. По статистике, в 2018 году там было собрано 12 тысяч петиций, более 21 миллиона подписей, количество зарегистрированных пользователей только по Германии составляет 6 миллионов человек. Вряд ли можно найти подобные некоммерческие организации, которые оказывают столь серьезное влияние на общественное мнение. В действительности под «экономические санкции» помимо крупных попали локальные организации и менее известные объединения.

«Разговор идет о нескольких организациях, в том числе «Атака», на которые тоже стоит обратить внимание. Это организация «Компакт», например, она существует уже более 15 лет. Они занимаются протестными электронными рассылками, имеют форматы онлайн-петиций с возможностью передачи их политическим деятелям и организациям существенного масштаба. По предварительным подсчетам, у «Компакта» зарегистрировано 1,8 миллиона человек, и, конечно, для Германии это внушительные цифры, которые также влияют на общественное мнение», — подчеркнул Мурей.

Такие же претензии властей возникли к демократическому центру «Объединение за политические и культурные образования Людвигсбурга». Это организация, которая занималась общественно-политической и социальной деятельностью более 40 лет и потеряла свой статус в этом году. Правозащитник считает не менее важным и интересным фактом, что в списке тех, кого перестали считать общественно полезными, ассоциация жертв нацистского режима федерация антифашистов.

«Она была основана в 1947 году, после Второй мировой войны, политическими противниками нацизма, базируется в Берлине. Их вклад в историю Германии не оценим. Разбирая ситуацию, надо понять, в чем причина подобных действий и каковы дальнейшие шаги в этой истории».

В список попавших под санкции организаций оказался «Кураж», который представляет интересы женщин, занимающихся проституцией. А учитывая, что с 2002 года в Германии узаконена эта деятельность, организация была популярной и представляла интересы проституток по всей стране. С ней власти поступили по такому же алгоритму, как и с остальными. В «санкционный» список общественников вошел и юридический интернет-портал «Журналист».