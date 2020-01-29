Сирия новости 29 января 7.00: Иран направил подкрепление САА в Алеппо, США укрепляют обстрелянную базу «Айн аль Асад»

Сирия, 29 января. Иран направил подкрепление борющейся с террористами сирийской армии в Алеппо, американские военные укрепляют обстрелянную иранскими силами базу «Айн аль Асад» в Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали с воздуха позиции боевиков в окрестностях населенного пункта аль-Бара в Идлибе, нанесли удары по по позициям боевиков в районе населенного пункта ас-Сирмания в Хаме,

Вооруженные силы Ирана: направили подкрепления из Дейр-эз-Зора в провинцию Алеппо.

Провинция Алеппо

Источник в Twitter (@NadiaAbidd) сообщил, что иранские войска направили подкрепления из Дейр-эз-Зора в провинцию Алеппо. Именно там в настоящий момент разворачиваются ожесточенные бои между Сирийской правительственной армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции.



Источник в Telegram сообщил об уничтожении пушки 23 калибра и гибели отряда САА на фронте Телль-Муата на юге провинции Алеппо при обстреле из ПТУР.

Провинция Идлиб

Вертолеты ВВС Сирии атакуют позиции позиции незаконных вооруженных формирований в окрестностях населенного пункта аль-Бара на юге провинции Идлиб, сообщает сирийское новостное агентство MasarPress.

Провинция Хама

Сирийские ВВС нанесли удары по по позициям боевиков в районе населенного пункта ас-Сирмания на западе провинции Хама. Об этом сообщает медиа-организация Baladi-News.

Провинция Хасака

Российский конвой, состоящий из 30 единиц транспорта, вошел в город Дербасия и направился в сторону Рас аль-Айна в провинции Хасака, передает Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Ирак

По данным Telegram-канала Directorate 4, американские военные укрепляют обстрелянную Ираном базу. Бойцы 124-го корпуса Инженерных войск Нацгвардии (штат Южная Каролина) приступили к восстановлению укреплений, поврежденных при ракетном ударе Ирана по авиабазе «Айн-Аль-Асад» на западе Ирака. Также в их задачи, совместно с 206-м инженерным батальоном Нацгвардии (штат Кентукки), входит постройка новых оборонительных сооружений для защиты техники и личного состава при ракетных ударах.