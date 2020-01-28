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Мутко назначен гендиректором ДОМ.РФ

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Мутко назначен гендиректором ДОМ.РФ

Москва, 28 января. Бывший заместитель председателя правительства Виталий Мутко стал генеральным директором государственной компании ДОМ.РФ. Об этом пишут СМИ со ссылкой на представителей окружения чиновника.

«Да, информацию подтверждаем», — заявили ТАСС в окружении бывшего вице-премьера.

По словам источника, к настоящему моменту соответствующий протокол уже подписан. Виталий Мутко должен будет приступить к работе 29 января.

Мутко не вошел в состав нового правительства, которое было сформировано на прошлой неделе. 15 января российский президент Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, после чего кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил об отставке. 

Путин предложил на пост главы правительства РФ Михаила Мишустина. Новое правительство было сформировано 21 января. 12 министров сохранили свои посты, многие ушли, в том числе министр спорта Павел Колобков и министр культуры Владимир Мединский.

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Источник: ТАСС
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