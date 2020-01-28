Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Страсбург, 28 января. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу обязательств поддержал доклад о полномочиях делегации РФ и рекомендовал подтвердить их полностью. Об этом рассказал глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Резолюцию поддержали, поправки [британского парламентария] Гейла большинством голосов отклонены», — сообщил Толстой.

Ранее депутаты ассамблеи оспорили права российской делегации из-за поправок в Конституцию РФ. Делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева также заявили, что якобы в России не действуют решения Европейского суда по правам человека. Кроме того, претензии касались присутствия в составе делегации РФ представителей Крыма, а также участие крымских политиков в федеральных парламентских выборах в РФ.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. При этом полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы. ПАСЕ 25 июня прошлого года приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. Затем полномочия представителей Москвы были восстановлены в полном объеме.