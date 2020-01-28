نتائج ليبيا 28 يناير. حكومة "الوفاق" تخرق الهدنة ، خليفة حفتر مستعد لإجراء زيارة أخرى إلى موسكو

تنتهك ما يسمى بحكومة "الوفاق" اتفاق وقف إطلاق النار بواسطة اجتذاب المرتزقة من تشاد حين الجيش الوطني الليبي ، بقيادة خليفة حفتر ، مستعد للعمل في مجال دبلوماسية. قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إنه لا يستبعد إمكانية زيارة زعيم طبرق لموسكو في المستقبل القريب.

حفتر مستعد لإجراء زيارة أخرى إلى موسكو لمواصلة تسوية الأزمة الليبية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إنه لا يستبعد إمكانية زيارة قائد الجيش الليبي الوطني لموسكو في المستقبل القريب.

افاد بوجدانوف وكالة أنباء الاتحادية (FAN) - أنا لا أعرف، أنا لا أستبعد، لدينا اتصالات مع الجميع - ومع "الوفاق" ومع حفتر ، ومع جميع القوى السياسية والإقليمية والقبلية الأخرى.

قالت وزارة الخارجية الروسية إن اللجنة العسكرية لليبيا يجب أن تجتمع في أقرب وقت

قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف إن اللجنة العسكرية الليبية ستجتمع في جنيف قريبًا.

وقال للصحفيين "تؤيد موسكو أن يجتمعوا في أقرب وقت".

نذكر أن قرار إنشاء لجنة عسكرية معنية بليبيا تم في 19 يناير في بعد مؤتمر في برلين. من المخطط أن يشتمل تكوين اللجنة العسكرية المشتركة على خمسة ممثلين لما يسمى بالوفاق وخمسة ممثلين من الجيش الوطني الليبي. ستتم أعمال اللجنة في جنيف. من المتوقع عقد الاجتماع يوم الثلاثاء 28 يناير.

سيتم إطلاع موسكو على نتائج الاجتماع الأول للجنة العسكرية حول ليبيا في جنيف

اعلن نائب وزير الخارجية الروسية ، ميخائيل بوجدانوف ، ستبلغ الأطراف الليبية روسيا على نتائج الاجتماع الأول للجنة العسكرية حول ليبيا في جنيف.

حسب الدبلوماسي الروسي ، أقامت موسكو "اتصالات جيدة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ، غسان سلامة ".

وقال الدبلوماسي "إن الأطراف الليبية ستبلغنا بنفسها ، لأن لدينا اتصالات جيدة مع كليهما".

"الوفاق" ينتهك الهدنة بواسطة تجنيد المرتزقة من تشاد

اخبرت وكالة Alsaaa24 ان الجيش الوطني الليبي صد هجوم المرتزقة من تشاد الموالون لحكومة "الوفاق".

حاليا من المعروف أن الجيش منعت سلسلة من هجمات المرتزقة التشاديين صباحا يوم 28 يناير على حاجز في وادي العتبة جنوب سبها. نتيجة اشتباك مسلح بين الجيش الوطني الليبي والإرهابيين ، توفي جندي واحد وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة.

ابلغ Alsaaa24 إن الهجوم نفذه مسلحون من المرتزقة التشاديين التابعين لحكومة الوفاق وإن الهجوم قاده (أحمد درمور) وهو أحد قيادات المرتزقة التشاديين الموالين لحكومة السراج. وله أيضا ارتباطات عسكرية بقيادات “مليشياوية” من مصراته. وذكرت المصادر، أن عملية مطاردة المهاجمين لازالت قائمة من قبل وحدات الجيش الوطني