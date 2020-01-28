Новиков объяснил, какие две политические силы ЕС готовы «обнимать РФ» в ПАСЕ

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. Российский депутат Дмитрий Новиков заявил, что эта история длилась достаточно долго, но в ПАСЕ есть две фракции, нацеленные на диалог с Россией, и не зависящие от политики Вашингтона.

На заседании во вторник комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу обязательств поддержал доклад о полномочиях делегации РФ, в котором рекомендуется подтвердить их полностью. Глава российской делегации Петр Толстой пояснил, что речь идет о подтверждении полномочий без каких-либо изъятий.

«Резолюцию поддержали, поправки [британского парламентария] Гейла большинством голосов отклонены», — сказал он.

В среду на пленарном заседании будет рассмотрен вопрос о ратификации полномочий российской делегации.

По словам первого зампреда комитета госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, возвращение российской делегации было нашим условием в ПАСЕ, и при этом должно произойти ее полное восстановление в правах.

«В ближайшие дни наша делегация примет участие в очередных заседаниях и работе ПАСЕ, но история, как известно, длилась достаточно долго, — отметил Новиков в интервью Федеральному агентству новостей. — В данном случае есть три группы западных политиков, которые придерживаются разных версий выстраивания курса по отношению к России. Есть абсолютные ястребы, которые в фарватере наиболее радикальных американских политиков. Они готовы вести политико-дипломатическую и экономическую войну, а также оказывать военное давление на Россию в рамках самых жестких форматов. И они, конечно, не хотели бы видеть нашу страну в ПАСЕ ни в каком виде».

Кроме того, во всех европейских структурах — в ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенте — есть представители политической элиты, которые абсолютно здраво оценивают ситуацию в отношении России, говорит парламентарий.

«Они не хотели бы, чтобы Европа шла в фарватере американской политики по многим вопросам. Они представляют собой левые партии, выступающие за социализацию общественной жизни и справедливость внутри своих государств, а также на международной арене. Также есть ряд партий, не занимающие левые позиции, но [партии, которые] хотели бы обеспечить большую независимость своих национальных государств. Их можно рассматривать как правоцентристские силы, и они выступают за нормализацию отношений с Россией», — заявил депутат.

Депутат рассказывает о третьей точке зрения в ЕС, — это силы, нацеленные на изучение возможностей нашей страны и не стремящиеся придерживаться агрессивной риторики и политики, а, наоборот, готовы «обнимать Россию в объятиях».

«У них есть осознание, что Европа лучше реализует свои экономические интересы при выстраивании диалога с Россией. При этом этот диалог они ведут не в интересах Москвы, а в своих собственных. Только в таком случае можно получить преференции для крупных российских компаний. Поэтому эти две фракции оказались сильнее и выступили за возвращение России в полном формате в ПАСЕ», — резюмировал Новиков.

Ранее идею оспорить полномочия российских депутатов предложил парламентарий из Литвы Эмануэлис Зингерис. Его решение одобрили 30 делегатов от 5 стран.

Напомним, в 2014 году Россия лишилась права голоса в ПАСЕ после воссоединения РФ и Крыма, которое произошло после легитимного референдума. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. В июне 2019 года права российской делегации были восстановлены, несмотря на возражения Украины, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Польши.