Глава ФНС Егоров рассказал о внедрении новых технологий в работе с бизнесом

Москва, 28 января. Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжит внедрять современные технологии в работу с налогоплательщиками, в частности, с бизнесом, об этом рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

«Наша концепция заключается в сокращении непроизводственных издержек компаний, которыми является администрирование налогов», — сообщил Егоров в комментарии телеканалу «360».

Глава ФНС привел в пример работу с самозанятыми — взаимодействие осуществляется через приложение. Егоров сообщил, что в дальнейшем такая практика будет внедряться в другие системы налогообложения. Кроме того, с 2021 года будет отменена отчетность по земельному и транспортному налогам для организаций.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Даниила Егорова с назначением на должность руководителя ФНС. Егоров в свою очередь заверил, что продолжит создание «незаметной налоговой».