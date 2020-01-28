Регионы РФ готовят меры поддержки ветеранов в связи с празднованием 75-летия Победы

Москва, 28 января. Российские регионы в этом году планируют выделить дополнительные средства на поддержку ветеранов. Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия Победы во вторник обсудил возможные меры по оказанию поддержки.

Так, например, Челябинская область собирается выделить 440,6 млн рублей. Эти средства пойдут на ремонт жилья ветеранов, газификацию домовладений, материальную помощь и санаторные путевки.

Кроме того, все ветераны войны получат возможность ежегодно проходить бесплатное диспансерное обследование. А дети погибших фронтовиков (в Челябинской области их насчитывается 25 тыс. человек) с 1 октября будут получать по 500 рублей, пишет Nation News.

Ветераны Сталинградской битвы и труженики тыла, проживающие в Волгоградской области, получат по 3 тыс. рублей. Руководство Астраханской области планировало выплатить ветеранам войны, которых в регионе осталось 253 человека, по 5 тыс. рублей. Однако после послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию местные власти решили увеличить эту сумму в четыре раза.

Петербург тоже ответственно подошел к вопросу поддержки людей, переживших самую страшную войну в истории человечества. Блокадникам будут выплачивать по 3 тыс. рублей, обеспечивать путевками в санатории и льготным проездом в общественном транспорте. К обычным льготам добавится частичная оплата в размере 10% от тарифа на автобусах пригородного сообщения. Эта льгота будет действовать с 27 апреля по 31 октября. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, человек считается блокадником, даже если он прожил всего один день в блокадном Ленинграде.