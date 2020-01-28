Замглавы МИД Богданов обсудил с послом США преодоление кризиса в Ливии

Москва, 28 января. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с послом США в России Джоном Салливаном. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство.

Сообщается, что дипломаты обсудили урегулирование в Ливии.

«В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение положения в Ливии», — говорится в сообщении.

Кроме того, с еще одной темой стало взаимодействие Москвы и Вашингтона «в интересах преодоления кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и севере Африки».

Салливан был назначен послом в России вместо Джона Хантсмана, который ушел в отставку в августе 2019 года. До этого Салливан занимал должность заместителя госсекретаря США.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с Салливаном, в ходе которой выразил надежду на улучшение отношений между странами. По сообщению внешнеполитического ведомства, Салливан вручил Рябкову копии верительных грамот, после чего стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, передавало Федеральное агентство новостей.