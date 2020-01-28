Юшков назвал причины частичного отказа Болгарии от российского газа

Болгария планирует отказаться от 50% российского газа до конца 2020 года. Об этом заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, сообщает Radio Bulgaria. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Федеральному агентству новостей объяснил причины такого сокращения.

Стоит напомнить, что с 1 января 2020 года Болгария начала получать российский газ по «Турецкому потоку» в обход Украины.

«Болгария покупает примерно 3 млрд кубов российского газа в год. Собственно говоря, у них импорт не такой большой. На самом деле, они уже сейчас имеют возможность существенно сокращать долю России в поставках. В конце прошлого года был достроен газопровод TANAP, который поставляет азербайджанский газ через Грузию в Турцию, а из Турции он проходит по двум маршрутам: в Болгарию и в Грецию. И у болгаров есть долгосрочный контракт с азербайджанцами о покупке 1 млрд кубов газа в год, а это уже 30% необходимого для Болгарии объема», — пояснил Юшков.

Также сообщается о том, что болгары будут покупать сжиженный природный газ из США. Петкова уже встретилась в Соединенных Штатах с заместителем главы по вопросам энергетики Марком Менезесом, с помощником госсекретаря по вопросам энергетики Франсисом Фанноном, с заместителем генерального директора Торговой службы Дэйлом Ташарски и с представителями газового бизнеса.

«Ничего фантастического в этой ситуации нет. Просто сам Евросоюз как многонациональная структура требует от своих членов иметь три источника поставки газа по нормативам. И получается, что у Болгарии будет одна труба из России, одна — с азербайджанским газом и, вероятно, они в итоге будут закупать СПГ либо через Грецию, либо через Хорватию... Формально они могут купить СПГ и с поставкой через Турцию. В Турции есть приемные терминалы, туда приходит груз и дальше газ проходит через Турцию в Болгарию. Другой вопрос в том, что Евросоюз будет всячески поддерживать вариант, когда будут строиться газопроводы-интерконнекторы», — рассказал эксперт.

В настоящее время российский газ по трубопроводу «Турецкий поток» поставляется в Болгарию, Северную Македонию и Грецию. В 2021 российское голубое топливо дойдет до Венгрии.