Путина попросили пригласить ветерана Алексея Кужильного на парад Победы

ФАН продолжает рассказывать о герое спецпроекта «Дед Победы» — ветеране Алексее Кужильном и его мечте попасть на парад Победы-2020. Как нам стало известно, во вторник, 28 января, друзья семьи 95-летнего ветерана подали обращение в администрацию президента, адресованное лично Владимиру Путину. В нем они попросили президента пригласить победителя в Великой Отечественной войне на возможно последний на его памяти юбилейный парад Победы.

Алексей Николаевич Кужильный прошел всю войну с 1941 по 1945 год вместе с 237-м инженерно-саперным батальоном. В финале войны его боевые заслуги отметили — солдата зачислили в особый батальон из 200 бойцов, которые 24 июня 1945 года пронесли по Красной площади штандарты поверженных фашистов и бросили их к Мавзолею.

За все последующие годы проведения парадов Победы Алексея Кужильного ни разу не пригласили на торжества на Красной площади, и друзья семьи решили помочь ему попасть на 75-летие Победы в 2020 году. К этому благородному делу присоединяется и ФАН: вслед за Николаем Черновым и его женой Сармой, представителями ветерана в Москве, мы также направим свое заявление в администрацию президента и попросим пригласить победителя на торжества 9 мая.

В феврале 2015 года Черновы уже обращались в администрацию президента с аналогичной просьбой, но письмо перенаправили в Минобороны. В военном ведомстве сослались на квоты и необходимость согласовывать участие ветерана в загранучреждениях МИД. В итоге за 75 лет Алексей Николаевич вживую увидел только один Парад Победы — самый первый.

«Убедительная просьба разрешить Кужильному участвовать в торжествах на Красной площади», — говорится в письме, отправленном сегодня в администрацию президента. Мы присоединяемся к этой просьбе от всей редакции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот». Мы считаем, он это заслужил.

После войны Алексей Кужильный обосновался в Ясиноватой, проработал 40 лет на Донецкой железной дороге. Сейчас у него украинский паспорт, но надеемся, это не станет препятствием для того, чтобы пригласить его в Москву. Корреспонденты ФАН выезжают в Ясиноватую, чтобы лично встретиться с Алексеем Николаевичем и рассказать о нем в материалах нашего агентства.