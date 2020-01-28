Здравоохранение в США — ничего личного, просто бизнес

Ни у кого из читающих эти строки нет сомнения в том, что главные вопросы, которые вы услышите от диспетчера, позвонив в скорую помощь, — это «Что случилось?» и «По какому адресу вы находитесь?» Это правильно, именно так и должно быть в цивилизованной стране. Однако в США все иначе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сначала — номер страховки

В Соединенных Штатах, если вам вдруг станет плохо, то для вызова скорой медицинской помощи необходимо назвать оператору номер своей медицинской страховки. После этого оператор проверит по базе, входит ли требующаяся вам медицинская услуга в вашу страховку. Если да, вы счастливчик, если нет, то неотложная помощь может и не приехать. Если же вы, к примеру, были в критическом состоянии, скорую вызвал кто-то другой и медицинская помощь вам оказана была, то после выписки из госпиталя придет чек на сумму с тремя, чаще четырьмя, а в некоторых случаях и шестью нулями за оказанные услуги.

Однако не стоит думать о том, что эти цены оправданы. Один из кандидатов в президенты США дал простым американцам возможность рассказать о том, как им приходили астрономические счета за самые простые медицинские услуги.

Медицина в США — это бизнес

Невольно возникает вопрос, почему в США, стране, где большинство людей живет в кредит, четно платит налоги, а по уровню жизни страна находится на 15-м месте, между Японией и Францией, цены на медицинские услуги являются самыми высокими в мире? К сожалению, ответ прост и жесток — медицина в США является бизнесом.

Главная задача любой коммерческой деятельности — получение максимальной прибыли, желательно, с непрерывным увеличением базы постоянных клиентов. Количество в США государственных медицинских учреждений находится на минимальной отметке. Это военные госпитали, учреждения, обслуживающие некоторые категории государственных служащих, а также специальные подразделения, которые мобилизуются в случае техногенных катастроф и стихийных бедствий.

Непрерывный прием медикаментов

Одним из следствий дороговизны медицинских услуг является то, что огромное количество американцев постоянно принимают медикаменты, начиная от иммуностимуляторов, заканчивая обезболивающими и антидепрессантами на основе искусственных опиоидов. Обычная операция при травме колена или позвоночника настолько дорого стоит, что обычный американец предпочитает сидеть на обезболивающих препаратах годами.

Более того, в США нет оплачиваемого больничного. Поэтому попадание в госпиталь для работающего американца — это гарантированный и очень высокий риск банкротства и запредельных долгов. Разумеется, этим не могли не воспользоваться фармацевтические компании. Зная, что без их лекарств миллионы американцев не могут нормально жить, а некоторые просто выживать, они ставят ту цену, которую захотят. Все равно заплатят.