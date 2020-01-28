Российскую соцсеть «Вконтакте» частично разблокировали на Украине

Киев, 28 января. На Украине частично разблокировали запрещенную российскую социальную сеть «ВКонтакте».

По данным местного издания «Обозреватель», украинские интернет-провайдеры «Воля» и Dream line вернули «ВКонтакте» в список разрешенных сайтов, и теперь пользовали могут заходить туда без VPN. При этом представители провайдеров заявили изданию, что выполняют законодательство страны, и ситуация с блокировкой не менялась.

Напомним, информация о том, что киевские власти могут в ближайшее время разблокировать «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также сервисы российских компаний Mail.ru и «Яндекс» (все они были запрещены на Украине с 2017 года. — Прим. ФАН), появлялась еще летом минувшего года.

Местные СМИ отмечали, что решение заблокировать российские сайты экс-президент страны Петр Порошенко принял «исключительно с меркантильными целями», и против введенной цензуры выступали 70% населения Украины. Команда нового главы государства Владимира Зеленского, по данным изданий, готовила отмену этого документа.



