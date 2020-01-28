Ветеран КГБ Санников сравнил выдающихся разведчиков-нелегалов РФ со скрипками Страдивари

Ветеран внешней разведки КГБ Георгий Санников в интервью Федеральному агентству новостей выразил уверенность в том, что разведчики-нелегалы — это штучный товар.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся разведчиков-нелегалов, которые внесли вклад в обеспечение безопасности России и Советского Союза.

«Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин», — сказал Нарышкин.

Ветеран внешней разведки КГБ Георгий Санников публикацию имен сотрудников одной из самых секретных служб России назвал хорошей практикой, так как «страна должна звать своих героев и особенно если герои — это разведчики-нелегалы».

«Нужно понимать, что разведчики-нелегалы — это очень и очень закрытая тема, это штучный товар, как скрипка Страдивари, с особым лаком, звуком и тоном. Это люди особого закала, склада ума, они талантливы абсолютно во всем. Вот маленький пример того, что такое разведчик-нелегал: собрали бывших нелегалов человек 20 и написали на доске только одно слово «чай». По заданию нужно было рассказать все, что разведчики знают про это слово, его значение и все такое. Так вот самая маленькая работа была на 20 печатных страниц формата А4 с полуторным интервалом. Думаю, теперь всем станет чуточку понятней, какая у них высокая подготовка. Это дикая эрудиция, соответственно страна должна знать своих героев, пусть и спустя много десятилетий», — поясняет ситуацию Санников.

По словам собеседника ФАН, проблема нелегальной разведки заключается в том, что перед выпуском в «свет», сотруднику СВР предстоит пройти очень долгую и сложную тренировку. Причем каждый из нелегалов работает с одним регионом, и любая промашка может стоить ему свободы и даже жизни.

«Навыки таких людей шлифуются годами. У тех же США нет нелегалов, они им попросту не нужны, потому что американцы работают грубо, наплевательски. А наши люди в этом плане очень хороши, у меня есть знакомые, которые забрасывались в другие страны. Их работа очень важна, потому что самое главное в современном мире — это информация и как раз именно разведчики-нелегалы добывают ее. Там есть несколько направлений и по всем нужны свои люди. А иначе никак, ведь нас окружают далеко не самые дружелюбные соседи. Современным мальчишкам теперь есть, кем восхищаться», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в минувшем декабре Сергей Нарышкин заявил, что Служба внешней разведки в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи «сотрудников особого резерва». Причем это первый случай, когда СВР рассекретила сразу нескольких выдающихся разведчиков.