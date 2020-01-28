Двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус

Воронеж, 28 января. Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус. Об этом во вторник сообщил департамент здравоохранения Воронежской области.

Оба пациента, 55-летняя женщина и 35-летний мужчина, недавно вернулись из Китая. В настоящее время они размещены в инфекционном боксе с отдельными входами в каждую палату. Врачи диагностировали у заболевших ОРВИ, однако пока неясно, какой именно вирус оказался возбудителем.

«Для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ у госпитализированных, в срок до 3 дней будет проведен анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Параллельно воронежское управление Роспотребнадзора проводит исследование на грипп», — говорится в сообщении.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил заместителю председателя регионального правительства Владимиру Попову возглавить специальную комиссию для того, чтобы контролировать ситуацию.

Отметим, что в российские больницы ранее уже поступали пациенты с подозрением на коронавирус, однако ни один из этих случаев не подтвердился. Речь идет о коронавирусе 2019-nCoV, который вызывает пневмонию.

Впервые он был обнаружен в китайской Ухани в конце прошлого года. Помимо Китая от заразы также пострадали Таиланд, Япония и Южная Корея. Кроме того, первый случай заражения азиатским коронавирусом был зарегистрирован в США.

Вирус распространяется воздушно-капельным путем с расстояния до двух метров, а также через грязные руки. Первыми симптомами заболевания являются сухой кашель, одышка, высокая температура, слабость и озноб.