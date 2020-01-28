Контр-адмирал Дудко считает, что США отстали от России в сфере подводной робототехники

США значительно отстали в сфере подводной робототехники, поэтому их опасения насчет российских «ракетных засад» вполне понятны. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член экспертного совета «Офицеров России», контр-адмирал Владимир Дудко.

«Американцы значительно отстали, особенно в управлении роботостроения в подводной сфере. Сегодня они пытаются достичь тех же результатов, которые существуют в России, но для этого им нужно убедить свои органы власти направить дополнительное ассигнование», — отметил член экспертного совета «Офицеров России».

Желание американцев не отставать от России в военной сфере — вполне понятно, считает Дудко. Ведь результаты деятельности российских Вооруженных сил, в частности ВМФ, впечатляют.

«Им стоит реально оценивать возможности, которые есть у России. Особенно «ракетные засады» для них представляют угрозу с подводных лодок, которые могут действовать скрытно в составе авианосной группы. И эти опасения вполне оправданные», — подытожил член экспертного совета «Офицеров России», доктор военных наук, контр-адмирал Владимир Дудко.

Напомним, ранее в США назвали «особой угрозой» для своих авианосцев российские «ракетные засады», когда береговые комплексы «Бастион» действуют в связке со сторожевыми кораблями проекта 22160, способными передавать данные о местонахождении противника.

Возросшую активность российских подводных лодок отметил Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго и даже призвал союзников Вашингтона по НАТО брать пример с России в военной сфере. По словам Фогго, американские военно-морские силы много делают в данной области вооружений, так как конкуренция с подводным флотом России обостряется. Адмирал также постоянно предупреждает об инвестициях в подводные технологии, которые делает РФ.