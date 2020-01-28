СК РФ раскрыл подробности убийства депутата Алабушева и его жены

Ростов-на-Дону, 28 января. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены в Зернограде.

Тела убитой пары были найдены сегодня в их частном доме в переулке Западный. Ранее появлялась информация, что политик и его супруга могли погибнуть от тяжелых открытых черепно-мозговых травм, однако в региональном СУ СК РФ сообщили новые детали убийства: по предварительным данным, на телах жертв были обнаружены рубленые раны.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ, уточнили, что дело возбуждено по статье ст. 105 УК РФ. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты следственного управления, выясняя все обстоятельства произошедшего.

По предварительной версии, причиной убийства депутата и его жены могло стать ограбление.