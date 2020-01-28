Поклонская предложила украинским «какаду» из ПАСЕ обсудить с крымчанами статус полуострова

Москва, 28 января. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) уже шестой год подряд донимает всех вопросом о статусе Крыма, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Украинская делегация в ПАСЕ продолжает изображать потерпевших — бегают и спрашивают: «Чей Крым?». Вы этим уже 6 лет занимаетесь. Сколько можно? Самим-то не надоело?» ― возмутилась Поклонская в своем telegram-канале.

Депутат подчеркнула, что участники ПАСЕ обсуждают важные мировые проблемы, у них есть более значимые занятия, чем слушать истерики «подсобных разнорабочих Майдана».

Поклонская предложила украинским «какаду» обсудить вопрос о принадлежности Крымского полуострова с крымчанами, а не донимать российских депутатов в ПАСЕ.

«Хотите узнать, чей Крым? Так мы скажем: не ваш, «друзi»! Никогда Крым не будет бандеровским — уясните это раз и навсегда!» ― заключила Поклонская.

Депутат добавила, что «Украина тоже не будет бандеровской». Поклонская напомнила, что по всем вопросам недовольные выбором крымчан могут обращаться к ней круглосуточно.

Напомним, ранее представители стран Прибалтики, Грузии и Украины потребовали оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ, а глава МИД Грузии Давид Залкалиани, выступая в качестве председателя Комитета министров в Совете Европы (КМСЕ), не удержался от претензии в адрес РФ.