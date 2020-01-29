Александр Удодов: биография, бизнес, благотворительность, новости, фото

Биография Александра Удодова

Александр Евгеньевич Удодов — российский предприниматель, девелопер, инвестор, чьи бизнес-интересы сосредоточены в области логистики, недвижимости, а в последние годы — в области импортозамещения.

Александр Удодов владеет агрокомплексом по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга» и бальнеологическим курортом «Термы». Ему принадлежат несколько торговых центров, девелоперский холдинг Affora Group, немецкий логистический концерн VG Cargo.

Детство и первые шаги к успеху

Александр Удодов родился 10 июня 1969 года в южной республике бывшего СССР — Дагестане. Его родина — небольшой городок Кизилюрт, расположенный на реке Сулак. Там прекрасные места для активного отдыха, рыбной ловли, охоты, город стоит на пересечении главных туристических маршрутов. Само место располагало к активным занятиям спортом. Недаром оттуда вышли многие известные российские борцы и спортсмены. Сам Александр с ранних лет увлекся хоккеем. Детство и юность его проходили как у обычного советского мальчика: школа, спорт, затем двухгодичная служба в армии. Демобилизовавшись из рядов вооруженных сил, Александр предпочел сначала устроиться на работу, а уже потом думать о высшем образовании.

Основные вехи:

— 1989–1991 г. г. — служба в армии;

— 1991–1997 ­г. г. — первая работа: менеджер транспортного отдела компании «Укрэнергомонтаж» (специализация — энергетическое и промышленное строительство);

— 1997 г. — возглавил московское представительство латвийской логистической компании J&P Corporation (специализация — международные перевозки);

— 2001 г. — окончил Киевский государственный университет права Национальной академии наук Украины (КУП НАНУ). Специальность — «правоведение».

Получив качественное высшее образование параллельно с работой на такой серьезной должности, как глава представительства крупной логистической компании, Александр Удодов начинает серьезно заниматься бизнесом.

Большой бизнес Александра Удодова

Немецкий логистический стартап VG Cargo

Первые же шаги Александра Удодова как инвестора оказались более чем удачными. Наработав большой опыт в области логистики, он решает инвестировать деньги в немецкую логистическую компанию VG Сargo, которая была создана годом ранее. В 2004 году он покупает контрольный пакет акций VG Cargo, которая является основным оператором по обработке грузов в аэропорту «Франкфурт-Хан». Этот хаб работает круглосуточно, что нечасто встречается в Европе и служит серьезным конкурентным преимуществом, так как позволяет обрабатывать грузы в более сжатые сроки. За годы под управлением Александра Удодова компания динамично развивалась даже в период общего спада мирового рынка грузоперевозок.

— Первое складское помещение введено в эксплуатацию в 2007 году.

— 35 тысяч квадратных метров — складские мощности в 2016 году.

— Таможенное оформление в особом режиме — сертификат AEO (Авторизованный Экономический Оператор) от немецкой таможни.

— Обработка дорогостоящих грузов — в 2015 году компания получила сертификат безопасности ТАРА.

— 6% — рост обрабатываемых грузов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом.

— Увеличение штата сотрудников в 10 раз.

— Заключение новых контрактов с крупными авиакомпаниями России и Китая.

Значительные средства Александр Удодов начинает инвестировать и в российский рынок недвижимости.

ТЦ «У Речного»

Торговый центр «У Речного» вырос из обычного магазина в пешей доступности от метро «Речной вокзал» в Москве. Выкупив небольшое торговое помещение, Удодов превратил его в объект торговли, который удовлетворял спрос на ежедневные покупки у жителей близлежащих кварталов. Среди арендаторов — магазины известных марок класса масс-маркета и премиального масс-маркета, продовольственные магазины и фермерские ряды, салон красоты, пункты выдачи известных интернет-магазинов, а также офисы, рестораны, сетевая кофейня, спортбар. В ТЦ «У Речного» также расположены офис международной компании по экспресс-доставке, аптеки, зоомагазины, салон оптики, книжный магазин, филиалы банков, салоны сотовой связи, турагентство, банкоматы — словом, все необходимое для жителей района в рамках концепции семейного молла «короткой покупки», которую реализовал Александр Удодов. Успех проекта подтвердили и профессиональные ретейлеры: в 2010 году «У Речного» был признан лучшим действующим малым ТЦ за соответствие стандартам Международного совета торговых центров.

ТРЦ «Атлас» в Обнинске

Успех московского проекта Александр Удодов решил повторить в Калужской области. В 2013 году в городе Обнинске открылся торговый центр «Атлас». Выполненный в современном стиле хай-тек, он привлек большое количество посетителей и стал, как и планировал Александр Евгеньевич, украшением города.

На шести этажах расположились магазины одежды, обуви, ювелирных изделий, изделий из кожи, детских товаров, продуктов, магазин электроники и бытовой техники. Сочетание практичности и эстетичности сделало «Атлас» одним из самых востребованных торговых объектов города. Около ТРЦ «Атлас», помимо большой парковочной зоны, была организована удобная транспортная развязка. По словам представителей местных властей, она помогла решить проблему с разъездом маршрутных такси, для которых раньше не хватало места. На площади перед комплексом организованы остановки и стоянки не только для десятков маршруток, но и для общественного транспорта.

В ТРЦ «Атлас» с удовольствием приезжают семьи с детьми, поскольку он предоставляет много возможностей не только для семейного шопинга, но и для досуга с детьми. Из детского универмага многие посетители отправляются в специальное кафе и детский центр «Чайленд». Несколько раз в год на территории ТЦ проходят представления цирков-шапито, приезжают контактные зоопарки. Также у маленьких посетителей есть возможность покататься на лошадях и пони.

ТРЦ «Атлас» в Подмосковье

В 2015-м, через два года после успешного запуска «Атласа» в Обнинске, одноименный торгово-развлекательный центр начал работу в городе Дубки Одинцовского района Московской области. При его строительстве были использованы современные тенденции в архитектуре и передовые проектировочные решения.

Разработкой концепции торгового центра занималось известное российское проектное бюро с западными принципами работы UNK project, специалисты которого используют в своей работе технологии информационного моделирования (BIM), что позволяет оптимизировать процессы проектирования и управлять жизненным циклом объекта.

По словам Александра Удодова, проекты, подобные подмосковному «Атласу», задают новые стандарты качества на рынке. Для ТРЦ в Дубках был разработан узнаваемый дизайн-код, состоящий из нескольких основных элементов:

— выступающий вперед навес, частично накрывающий крышу, — для создания визуального эффекта обтекаемости здания;

— оформление фасада рядом тонких колонн, наклоненных в разные стороны;

— использование для оформления перфорированных кассет трех цветов в лаконичной цветовой гамме.

ТРЦ «Атлас» в Одинцовском районе также предоставляет много возможностей для семейного шопинга, совмещенного с досугом: здесь работают множество магазинов, супермаркет, есть развлекательная зона для детей, многозальный кинотеатр, кафе, пиццерии, кофейни и рестораны.

ТЦ «Гименей»

В 2011 году Александр Удодов выкупил у прежнего владельца торговый центр «Гименей» на Якиманке в Москве. Построенное в 1988 году, это здание в советское время было отдано под лучший в стране свадебный салон. В начале 2000-х салон отремонтировали и переоборудовали в стандартный торговый центр, но Удодов пошел еще дальше, превратив его после реконструкции в роскошный ТЦ класса люкс.

В ТЦ представлены бутики лучших мировых марок обуви, аксессуаров и одежды премиального сегмента. Некоторые марки представлены в «Гименее» эксклюзивно. Флагманским арендатором является премиальный супермаркет «Глобус Гурмэ», работающий круглосуточно.

В «Гименее» открыто несколько популярных ресторанов, на его территории работают аптеки, отделения банков, банкоматы, справочная служба, сервисные предприятия, служба помощи посетителям.

В 2019 году «Гименей» порадовал поклонников современного искусства уникальной выставкой фотографии Fine Art, на которой были эксклюзивно представлены произведения признанных мастеров этого жанра, таких как Брэд Вилсон и Аарон Рид.

ТРЦ «Якиманка, 26»

В 2015 году Александр Удодов выкупил здание «Детской галереи «Якиманка», принадлежавшее «Детскому миру». После переустройства новый торговый центр класса люкс получил название «Якиманка, 26» — по фактическому адресу. Декор выполнен в стиле ар-деко, который сочетает в себе монументальность и рациональную роскошь, присущую лучшим историческим торговым домам. Интерьеры торговой галереи сделаны с размахом эпохи золотого века: пол из натурального камня, обилие бронзы, хрусталя, стекла, зеркал и декоративных мотивов, затейливая металлическая ковка.

С конца 2019 года работы по переустройству ТЦ находятся на финальной стадии. В трехэтажном здании уже разместились якорные арендаторы. Первый этаж отдан автосалону BMW. На втором этаже находится офисное пространство международного лидера в сегменте коворкинг — компании WeWork. Открытая планировка, позволяющая удобно зонировать пространство, панорамные окна с видом на центр Москвы и удобная локация вблизи станции метро «Октябрьская» и молодежного парка «Музеон» — все это дало возможность воплотить в ТЦ «Якиманка, 26» проект WeWork в соответствии с глобальными стандартами оператора.

Кроме того, в ТЦ планируется разместить бутики формата street retail, салон красоты, офисные помещения, концептуальную цветочную мастерскую, кофейню, ресторан авторской кухни, фитнес-центр индивидуальных тренировок, танцевальную студию и зону бытового обслуживания.

Другие факты о бизнесмене

— 2010–2014 гг. — вице-президент по непрофильным активам МГК «Итера», которая объединила активы газовой компании «Итера», не вошедшие в сделку по продаже основного бизнеса «Роснефти». Курирует направление стратегических инвестиций в недвижимость;

— 2015 г. — основал девелоперскую группу компаний Aforra Group, которая готовит под ключ проекты в строительной сфере;

— 2015 г. — вошел в правление «Евразийского трубопроводного консорциума» — головной компании ГК «Евразийский трубопроводный консорциум», одной из крупнейших трейдинговых компаний по поставке труб и металлопродукции на рынки России и стран СНГ.

Альтернатива импорту

«Грибная радуга»

С 2014 года Александр Удодов начал проявлять активный интерес к проектам в области импортозамещения. После введения Западом экономических санкций для многих российских производителей открылись новые возможности, и Александр Евгеньевич одним из первых уловил этот тренд. Поиски подходящей ниши для бизнеса привели его к знакомству с предпринимателем Олегом Логвиновым, который ранее владел производством грибов на Украине, ликвидированным вследствие военных действий. Сделав Логвинова своим деловым партнером, Александр Удодов в 2016 году построил в Курской области агрокомплекс полного цикла по тепличному выращиванию шампиньонов «Грибная радуга». Уже летом 2017 года была запущена первая линия производства, и продукция предприятия поступила на прилавки российских торговых точек.

Всего за год «Грибная радуга» заняла лидирующие позиции, контролируя 20% рынка. В 2018 году урожай «Грибной радуги» превысил 6,7 тыс. тонн, выручка — 1,072 млрд рублей. Сейчас численность сотрудников предприятия превышает 1 тыс. человек, средняя заработная плата — порядка 40 тыс. рублей. По итогам 2019 года планируется собрать 14,4 тыс. тонн свежих грибов, ожидается выручка в 2,2 млрд рублей.

В 2020 году агрокомплекс Александра Удодова планирует запустить новые производственные мощности, позволяющие ежегодно собирать до 30 тыс. тонн свежих шампиньонов.

По мнению Удодова, при благоприятных условиях в ближайшие годы внутренний рынок будет полностью насыщен отечественными грибами и начнутся экспортные поставки. Продукция «Грибной радуги» уже получила сертификат «Экостандарта», что дает возможность ее экспортировать.

Кроме того, в ноябре 2019 года агрокомплекс начал производить покровную почву, необходимую для выращивания грибов. Это стало хорошей новостью для российских грибоводческих хозяйств, поскольку в основном этот необходимый компонент для выращивания грибов закупался за границей.

Бальнеологическая здравница «Термы»

Еще один удачный проект Александра Удодова в сфере импортозамещения — строительство бальнеологического курорта «Термы» в Белореченском районе Краснодарского края. В конце 70-х при поисках нефти там был обнаружен термальный источник, уникальный по своим свойствам. Был построен пансионат «Солнечный», в который приезжали лечиться люди со всего СССР. В 90-е годы пансионат был разрушен, однако источник продолжал пользоваться популярностью — в Краснодарский край приезжали дикарями те, кто знал про целебную силу термальной воды. Александр Удодов вернул россиянам знаменитую здравницу в обновленном виде. В 2016 году соглашение о строительстве бальнеологического курорта «Термы» было подписано в рамках Сочинского международного экономического форума, а уже осенью 2019-го он открыл свои двери для первых посетителей. Сейчас здравница «Термы» предлагает отдыхающим:

— современный пансионат с комфортабельными номерами;

— бассейн с термальной водой для клиентов;

— бассейн экономкласса для тех, кто не проживает на территории курорта;

— рестораны и фитобар;

— экологически чистые продукты из собственного подсобного хозяйства.

Планируется, что курорт сможет ежегодно принимать до пяти тысяч человек.

Благотворительность

Александр Удодов принимает финансовое участие в благотворительных проектах. В сфере его внимания, в частности, дети с ограниченными возможностями, страдающие ДЦП и различными формами аутических расстройств. Бизнесмен активно помогает благотворительной организации «Мир для всех», которая объединяет сотни семей, где есть больные дети. Расположена она в Балашихе. На деньги бизнесмена закупаются медицинское оборудование, одежда и продукты, были оплачены земельные сборы.

В 2011 году при финансовом участии Александра Удодова был отреставрирован Корнилие-Палеостровский мужской монастырь в Корелии, который находится в Республике Карелия, на острове Палей в Онежском озере. Разрушенный в 90-е годы, этот древний памятник православной архитектуры (конец XIV века) начал возрождаться после упадка в начале 2000-х. Помимо основного здания, здесь заново построены гараж, мастерские, хозяйственные постройки, трапезная.

Факты о личности бизнесмена

Александра Удодова смело можно назвать разносторонней личностью, прежде всего это проявляется в работе, его бизнес-интересы распространяются от логистики и недвижимости до сельскохозяйственных и туристических проектов. В личной жизни пристрастия Александра Удодова неизменны с юности: его главное хобби — хоккей, он и сейчас выходит на лед и получает огромное удовольствие от забитых шайб. По словам Удодова, игра в хоккей помогает ему справляться с рабочими нагрузками и поддерживать хорошую спортивную форму.

Среди качеств, которые помогают оставаться на гребне успеха в бизнесе, Александр Удодов называет интуицию, умение нестандартно мыслить и искать новаторские, креативные подходы при реализации каждого нового проекта.