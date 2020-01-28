Sony выложила бэкстейдж со съемок фильма «Однажды в... Голливуде» в YouTube

Москва, 28 января. Киностудия Sony опубликовала кадры со съемок киноленты «Однажды в... Голливуде» режиссера Квентина Тарантино. Видео можно посмотреть на YouTube.

Ролик длится 28 минут и включает в себя интервью с режиссером и актерами. Кроме того, в нем запечатлены кадры со съемочной площадки.

Последний фильм Тарантино повествует об Америке 1960-х годов. На фоне кровавой деятельности банды Чарльза Мэнсона рассказывается история актера, который тщетно пытается привыкнуть к переменам в кино, сообщает «Культуромания».

Работой в киноленте отметились такие именитые актеры, как Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш, а также Леонардо Ди Каприо.

Напомним, премьера фильма состоялась 21 мая 2019 года в рамках Каннского кинофестиваля.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что кинокритики США признали фильм Тарантино «Однажды в… Голливуде» лучшей кинолентой 2019 года. Картина получила приз за лучший фильм на ежегодной церемонии вручения премии «Выбор критиков» в Санта-Монике.

Кинолента Тарантино боролась за звание лучшей с фильмами «1917», «Брачная история», «Джокер», «Маленькие женщины», «Кролик Джоджо», «Паразиты» и «Ирландец».

Кроме того, «Однажды в… Голливуде» является претендентом на Оскар в номинации «Лучший фильм». Вручение премии запланировано на 9 февраля, церемония пройдет в Лос-Анджелесе и станет 92-й по счету.