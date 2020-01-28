Бочкарева удивила поклонников откровенным снимком в пиджаке на голое тело

Москва, 28 декабря. Российская актриса Наталья Бочкарева удивила подписчиков новым откровенным образом в пиджаке на голое тело. Снимок появился в профиле артистки в Instagram.

Подписчики Бочкаревой подчеркнули, что фотографию нельзя назвать вульгарной, так как актриса выбрала нежный фон цвета лаванды. Но многие сошлись во мнении, что снимок, действительно, сексуальный. Об этом пишет «Пятый канал».

«Очень красиво», — написал gromkost.

«Какая же ты красотка! Молодец, отлично выглядишь, — отметила osepyan_a_s.

«Обожаю Вас! Роскошная женщина», — поддержала nstscherkasova.

«Здравствуйте, если честно, я давно увидел вашу красоту и внутренний мир. Вы прекрасны. Привет из Казахстана», — подчеркнул n_s_e017.

«Красивая, милая, желанная, сексуальная», — одарил комплиментами пользователь под ником umedusmonov630.

«Какая вы красивая, Наталия», — восхищенно написал toomuchmagazine.

По решению суда Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев. Также актрису оштрафовали на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков.

Звезда телесериала «Счастливы вместе» прокомментировала судебное решение, вынесенное по делу о хранении наркотиков. Она отметила, что исход дела не является для нее идеальным. По словам Бочкаревой, она до последнего надеялась на оправдательный приговор по своему делу.

Позже актриса опубликовала в своем Instagram объявление о продаже машины — «легендарного» Cadillac. Бочкарева призналась, что очень много вопросов и дел можно решать в дороге, сидя на заднем сидении автомобиля, а не за рулем.