Соловьев не сдержал слез, рассказывая о жертвах Великой Отечественной войны

Москва, 28 января. Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержать слез, рассказывая о жертвах Великой Отечественной войны в эфире телеканала «Россия 1».

Речь в программе зашла о недавнем визите президента Украины Владимира Зеленского в Польшу и его скандальном заявлении. Соловьев заявил, что слова политика являются предательством по отношению к людям, которые не смогли пережить эту войну. Журналист вспомнил как посещал Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, где похоронено полмиллиона человек только в братских могилах, передает Ura.ru.

«Полмиллиона человек в братских могилах. И это все предать? Ради сиюминутных целей? Вот это все взять и предать?» — задается вопросом Соловьев.

Телеведущий заявил, что российских школьников нужно возить на Пискаревское кладбище, чтобы они смогли пройтись и увидеть, какой след оставила война.

«Это прививка на всю жизнь», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский во время визита в Польшу заявил, что СССР фактически развязал Вторую мировую войну и стал причиной Холокоста. Президент Украины также утверждал, что расположенный в Польше немецкий концлагерь Освенцим освободили украинцы. Он объяснил это тем, что нацистов из Польши выбил первый украинский фронт.

Отметим, что первый украинский фронт получил свое название в связи с маршрутом движения войск, который пролегал по Украине, а не с национальностью бойцов. Примечательно, что дед Зеленского тоже воевал в составе Красной Армии и был награжден двумя орденами Красной звезды.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский примкнул ошибочной точке зрения польского руководства, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи предки освобождали Европу от нацистов.