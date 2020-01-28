15 января, в связи с грядущими изменениями в Конституции РФ, правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. На пост премьер-министра президент России Владимир Путин предложил руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Почему новое назначение так обрадовало всех — и «правых», и «левых»?

Новому главе правительства, по данным социологов, доверяют почти три четверти граждан России. «Уж где-где, а в ФНС деньги считать умеют», — убеждены сторонники нового премьера. И неудивительно: благодаря Мишустину налоги теперь можно заплатить в один «клик», а коррумпированным предпринимателям стало тяжелее избежать ответственности.

Карьера Михаила Владимировича началась в «Международном компьютерном клубе» — организации, привлекающей передовых западных инвесторов в сфере цифровизации в СССР. Его считали одним из лучших специалистов компьютерного рынка.

На государственную службу Мишустин пришел в 2010 году: Владимир Путин назначил его на должность главы Федеральной налоговой службы. На прежнем месте работы Михаил Владимирович зарекомендовал себя как профессионал, предлагающий эффективные решения. Так что вполне естественно, что за постом главы ФНС последовала должность премьер-министра.

Поначалу россияне, придерживающиеся консервативных взглядов, поглядывали на нового главу правительства с осторожностью — уж очень радовались его назначению либералы. Однако Михаил Владимирович поспешил успокоить патриотов: оборонные расходы правительство не урежет.

«Настоящий патриот, профессионал, сильный государственник», — восхищаются новым премьером в социальных сетях.

Новое правительство, подчеркивает Мишустин, возьмет курс на развитие национальных проектов, в частности, майских указов, предложенных Владимиром Путиным во время инаугурации в мае 2018 года.

«Национальные проекты — хороший инструмент для достижения наших целей, в том числе для роста ВВП. Надо всерьез ими заниматься и опираться в этом на регионы», — уверен глава правительства.

Михаил Владимирович — пример настоящего патриота, которому чужды популизм и громкие пиар-акции: вместо этого он упорно трудится на благо Родины, а подобные усилия всегда вознаграждаются.