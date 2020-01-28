Отставка главы Чувашии Михаила Игнатьева не подтвердилась. События дня. ФАН-ТВ

В Ростовской области погиб депутат Андрей Алабушев В Зернограде, как сообщают СМИ, был застрелен депутат региональной думы Андрей Алабушев. По некоторым данным, он вместе с супругой стал жертвой грабителей в собственной квартире. И, хотя гибель чиновника уже официально подтвердили в ЗакСе Ростовской области, возможных причин трагедии там не озвучили. Отметим, что Алабушев участвовал в работе парламентских комитетов по сельскому хозяйству, науке, культуре и других сфер. Могло ли убийство быть связано с его профессиональной деятельностью, пока говорить рано, так что нам остается лишь ждать подробностей.

Михаил Игнатьев исключен из «Единой России» Новости на опережение — информация о скорой отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева не подтвердилась ни в администрации Чувашии, ни в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ об увольнении чиновника не подписан. Во всяком случае пока, хотя в российских СМИ чуть ли не с утра муссируется весть о том, что решение об уходе Игнатьева уже принято. Напомним, скандал разразился на прошлой неделе, когда глава региона вручал сотрудникам МЧС новые служебные машины. Но одного из работников вынудил прыгать за ключами. Видео разлетелось по соцсетям и, понятное дело, изрядно нашумело. В региональном МЧС такое поведение объяснили «дружеской шуткой», ведь Игнатьев и сотрудник службы, как оказалось, довольно давно знакомы лично. Да и сам глава республики заявил, что относится к спасателям с глубоким уважением. Но в большинстве своем, шутка все-таки «не зашла»: выходку чиновника раскритиковал глава МЧС России Евгений Зиничев. Неприемлемой ее сочли партийцы «Единая Россия», из которой Игнатьев, кстати, теперь исключен. Но, несмотря на это, во главе Чувашии он пока остается. Хотя это, вероятно, всего лишь вопрос времени.

Иран рассмотрит вопрос о выходе из ДНЯО Ситуация на Ближнем Востоке пока не внушает оптимизма. В парламент Ирана внесен документ о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), об этом сообщают иранские информагентства. В противовес этому депутаты изучат другой законопроект: о запрете разработки этого вида вооружений. Впрочем, пока инициативы не приняты, а дата голосования по ним неизвестна. А «ядерный вопрос» в Тегеране — один из самых болезненных. Тем более на фоне неприятельских отношений с Вашингтоном. Ведь, кроме Договора о нераспространении, угроза нависла и над другим соглашением, так называемым Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). В 2015-м его подписали США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и, конечно, сама исламская республика. С тех пор ядерная программа Ирана стала более открытой для мира, а страна, казалось бы, шла к освобождению от экономических санкций. Однако в 2018-м Штаты в одностороннем порядке вышли из сделки и снова ввели санкции, в том числе против нефтяного сектора Ирана. После этого Тегеран стал сокращать свои обязательства в рамках СВПД и повысил объемы обогащения урана. На этом фоне Лондон, Париж и Берлин решили запустить механизм разрешения споров из-за отказа Ирана выполнять условия. Увы, это может лишь подтолкнуть исламскую республику к выходу из других «ядерных сделок».