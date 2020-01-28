Сенатор Башкин уверен в провале идеи оспорить полномочия РФ в ПАСЕ

Москва, 28 января. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин отреагировал на попытку европейских политиков подвергнуть сомнению полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Сенатор в разговоре с корреспондентом «Политэксперта» заметил, что Запад в очередной раз демонстрирует намерение «укусить» Россию.

«Это ожидаемый демарш, мы не сомневались, что он будет», — отметил парламентарий.

Он также считает, что ПАСЕ не поддержит подрывную инициативу, поскольку Москва твердо придерживается своих международных обязательств.

«Выражаю надежду, практически уверенность, что этот недружественный демарш большинством делегатов-членов ПАСЕ будет отклонен», — заключил Башкин.

Напомним, идею оспорить полномочия российских депутатов предложил парламентарий из Литвы Эмануэлис Зингерис. Его решение одобрили 30 делегатов от 5 стран.

Эксперты высказывают предположение, что инициатива демарша исходит из Киева, поскольку Украина потеряла влияние в ПАСЕ и теперь стремится действовать через другие недружественные по отношению к России государства.