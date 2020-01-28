Поправки в конституцию сделают социальную политику в РФ более адресной и прозрачной



Москва, 28 января. Социальный блок стал одним из самых важных изменений в президентском законопроекте о поправке к Конституции РФ, считает зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениями, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Екатерина Курбангалеева.

«Вот здесь действительно назрело, президент четко уловил это и ответил на запросы. Социальная политика становится все более адресной, все более четкой, точной, прозрачной», — цитирует ее агентство ТАСС.

Особое внимание Курбангалеева обратила на закрепление конституционной нормы о приравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. Благодаря этому, как подчеркнула она, теперь не будет никаких разночтений, какой должен быть МРОТ, чем он отличается от прожиточного минимума.

«Как рассчитывать прожиточный минимум, теперь понятно, есть формула», — отметила эксперт.

Не менее важны, по ее словам, и поправки по части пенсионного обеспечения, индексации пенсий и социальных пособий.

«Неслучайно президент выделяет и обязывает будущее государство, будущего преемника и будущую политическую систему обеспечить как минимум ряд гарантированных социальных льгот», — уверена член ОП.

Глава Центра политического анализа Павел Данилин считает очень значимым изменение, касающееся определения статуса Государственного совета, ведь он является «важнейшей составляющей современной стратегической политики России».

«Именно этим и обусловлено придание ему конституционных функций», — пояснил Данилин.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов выделил поправку о запрете высшим должностным лицам иметь иное гражданство и вид на жительство в других странах.

«Я бы отдельно выделил историю, когда президент говорил о невозможности двойного гражданства, вида на жительство… В той или иной форме такая норма есть, но этого не было в конституции, был 101 способ обойти эту норму», — подчеркнул политолог.

Но благодаря этому изменению, как отметил он, такой вариант будет исключен.

«Государство — это не инструмент личного обогащения группы граждан», — резюмировал Мартынов.

Напомним, 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Второе чтение может состояться 11 февраля. Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что на подготовку изменений документа отводится 15 дней.

Согласно проекту, должным лицам запретят иметь вид на жительство в других странах, ограничат количество президентских сроков, полномочия парламента и Конституционного суда РФ будут расширены.

Устанавливается также приоритет основного закона над международными соглашениями, усиливаются социальные обязательства государства. Помимо этого предусматривается проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.