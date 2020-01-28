Шойгу выразил соболезнования Индонезии в связи с гибельным наводнением

Москва, 28 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования жителям Индонезии из-за наводнения, обрушившегося на страну. Об этом министр заявил во время переговоров в Москве с индонезийским коллегой Прабово Субианто.

Сообщается, что наводнение, случившееся в столице Индонезии Джакарте и ее окрестностях, стало наиболее разрушительным за последние несколько лет, в результате трагедии погибло более 60 человек.

«Прежде всего хочу выразить соболезнования индонезийскому народу и всем, кто потерял своих родных и близких в результате наводнений и оползней в столице Индонезии и прилегающих к ней районах в середине января», — заявил Шойгу.

Ранее телеканал «360» передавал, что наводнение было вызвано сильным ливнем, который начался в Джакарте накануне Нового года. Из-за продолжительных дождей многие реки вышли из берегов.

По данным СМИ, более 400 тысяч человек были эвакуированы из зоны затопления, в некоторых местах глубина воды достигала 2,5 метра.