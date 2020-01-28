Валяев назвал экологические соглашения с ЕС «зелеными наручниками» для Украины

Никакого прогрессивного мышления в том, что украинское правительство стремится как можно скорее подписать различные европейские соглашения, в том числе и в сфере экологии и зеленой политики, нет. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Украина и критерии ЕС

Согласно программе украинского правительства, через пять лет страна должна будет соответствовать критериям членства в Европейском союзе. Об этом заявил премьер Украины Алексей Гончарук.

«Программа правительства предусматривает амбициозную цель — через пять лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС», — заявил премьер.

Он отметил, что именно поэтому важно синхронизировать политику со странами-членами ЕС, в частности, в рамках «Европейского зеленого соглашения».

«Амбициозная цель Евросоюза — к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха. Предложил сегодня Франсу Тиммермансу, вице-президенту Еврокомиссии по вопросам «Европейского зеленого соглашения», начать диалог по развитию общей дорожной карты в этом направлении», — отметил украинский премьер.

Навязчивая идея Зеленского

Как отметил Евгений Валяев, от каждого прозападного правительства Украины мы слышим заявления, что страна стремится в Европейский Союз. От этого популизма, в частности, сильно пострадал в свое время Виктор Ющенко. На эти же грабли наступил Петр Порошенко. И, казалось, что Владимир Зеленский постарается не делать из европейской интеграции какую-то навязчивую идею.

«Для обычных жителей Украины стремление в Европейский союз несет совсем не то содержание, которое вкладывают в этот процесс украинские политики. Люди хотят жить, как в Европе, в первую очередь, по заработкам — не жить в бедности и разрухе, жить по закону и справедливости. Стремление в Европу — это стремление к идеальному образу. Петр Порошено посчитал, что достаточно добиться ослабления визового режима ЕС и Томоса для местной церкви. Но люди от этого жить лучше не стали, европейский уровень жизни на Украину так и не пришел. Более того, украинцы с 2014 года получили рост тарифов на коммунальные платежи, газ и электричество», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, никакого прогрессивного мышления в том, что украинское правительство стремится как можно скорее подписать различные европейские соглашения, в том числе и в сфере экологии и зеленой политики, нет. Эти соглашения подходят только для развитых стран, к которым Украина не относится. Развивающейся стране, которой еще предстоит этап развития своей экономики, не нужны эти жесткие экологические ограничения.

«Даже Китай крайне осторожно вводит экологические нормативы — и делает это только сейчас, когда страна уже стала сильной и развитой. Украина же, которая стремится сначала подписать экологические соглашения, только ограничивает потенциал своего роста. Это настоящие «зеленые наручники» для украинской экономики», — добавил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, современная мировая климатическая политика направлена на ограничение развивающихся рынков и на поддержку производителей из развитых стран. Климатический протекционизм защищает производителей из богатых стран. Украине как можно дольше нужно тянуть с переходом своей экономики на зеленые рельсы. Киеву в последнюю очередь нужно думать о том, похвалит ли Европа страну за следование самым современных эконормам. Жители Украины не так богаты, чтобы оплачивать прогрессивную зеленую политику Владимира Зеленского, уверен Валяев.

«Хотя зеленый тренд вряд ли потеряет свою актуальность в ближайшем будущем, но задача любого правительства как можно эффективнее работать при нынешних реалиях. Если такая страна, как США, может себе позволить просто выходить из подобных ограничительных зеленых соглашений, чтобы не ограничивать своих производителей, то Украине подписывать подобные соглашения просто противопоказано. А если учесть факт, что большая половина всех мировых выбросов парниковых газов дает промышленность и сельское хозяйство, то можно предполагать, что нынешний Киев не видит потенциала в развитии этих областей», — заключил Евгений Валяев.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому в Европе прекрасно осведомлены о реальном положении дел на Украине; те же транши МВФ Киев получает с большим запозданием. При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс Петра Порошенко. Причем как по результатам практической деятельности, так и по стилистике.