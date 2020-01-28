Москва, 28 января. Настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерея Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 января в возрасте 51 года. Как рассказал прихожанин московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот Александр Петрунько, священнику внезапно стало плохо, когда он сидел на лавочке. Чаплин стал задыхаться, «посинел, упал». Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть Всеволода Чаплина.

Протоиерея похоронят в среду на Троекуровском кладбище, которое является филиалом Новодевичьего кладбища. Об этом сообщил друг покойного, заведующий отдела по взаимодействию с РПЦ Института стран СНГ Кирилл Фролов​​​.

«Почему именно на Троекуровском? Полагаю, так определил город, Москва», — ответил он на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости.

Отпевание отца Всеволода состоится в 10.00 по московскому времени, его совершит секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла протопресвитер Владимир Диваков. Гражданская панихида пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища в 14.00.

Близкий к Чаплину источник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ранее рассказал, что причиной его смерти стала астма и острая ишемическая болезнь сердца.